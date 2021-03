"Se ha avanzado en clasificar muertes de mujeres como feminicidio", dice López Obrador

Ante un llamado a las Fiscalías estatales para atender casos de feminicidio pendientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se hace constantemente, además que se tiene comunicación con los gobernadores.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el Presidente destacó la relación de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, con las Fiscales estatales.

"Se ha ido avanzando mucho en que si fallece o pierde la vida o es asesinada una mujer, no sea un homicidio más, si no se le pueda clasificar como feminicidio si lo es.

"Antes no había eso, ahora se hace una investigación, se tiene un proceso de formación de Ministerios Públicos en las Fiscalías, participan más mujeres cuando se trata de crímenes cometidos contra mujeres", expresó López Obrador.

Asimismo, el Presidente hizo un llamado a que no sólo se clasifique como feminicidio, sino que se castigue a los responsables y llamó a buscar una sociedad mejor.

"Lo que produjo esta descomposición social, fue el modelo neoliberal", declaró.

Mencionó que en el caso de una madre y su hija que se dedicaban a la política y que fueron asesinadas en Veracruz, ya hay detenidos "y no hay influyentismo que valga".