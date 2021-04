Se identifican en Querétaro ocho variantes del Covid-19

En Querétaro se han identificado ocho casos de variantes de Covid-19: dos de la llamada californiana, cinco de la variante mexicana y una británica, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud.

Expuso que seis de los casos, con excepción de las variantes B.1.1.427 y B.1.1.429 (californianas), son de preocupación.

Martina Pérez expuso que, más allá de cuántos casos de variantes se tengan en Querétaro, a la ciudadanía le debe preocupar el hecho de que ya estén circulando en la entidad, por lo que es necesario que se mantengan las medidas sanitarias.

Pidió a las personas mantener los protocolos preventivos, incluso en quienes ya cuentan con la vacuna contra el Covid-19, esto porque el biológico protege de cuadros graves de la enfermedad, pero las personas pueden ser portadoras.

Expuso que otro rasgo de preocupación es el índice de positividad de pruebas, en donde cuatro de cada 10 son positivas, considerado un porcentaje muy alto, pese a que ha disminuido el número de estos casos en las últimas semanas.

"Lo más importante es saber que estas variantes están circulando en el país y el riesgo de transmisión sigue estando presente; Querétaro tiene una positividad entre 35 y 40%, sigue siendo muy alta, es decir, cuatro de cada 10 casos son positivos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta aunque nos hayan vacunado", indicó la funcionaria.

--Ocho reportes de incumplimientos en campañas

Sobre la evolución de las campañas electorales y la supervisión que realiza la unidad anti-Covid para vigilar que se cumplan protocolos sanitarios, Martina Pérez dijo que han recibido ocho reportes sin que ninguno constituya una falta grave.

"La notificación que tenemos de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios, como miembro de la Unidad Anti-Covid, es que se han recibido ocho reportes de los eventos en cuanto a la actividad de campañas, pero no se han identificado anomalías graves en estos eventos; entonces, no [hay] circunstancias que reportar al Instituto Electoral".

Debido a que se trata de procedimientos especiales, no se puede dar el nombre de los partidos políticos, de las candidatas o candidatos, que presuntamente incumplieron las normas sanitarias.

"Es un dato que no podemos proporcionar [nombre de candidatos o partidos], ustedes [la prensa] seguramente los tienen identificados, es algo que no podemos referir dado que fue parte de un proceso. Es parte del actuar [de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios] y no es posible que demos los datos".

En cuanto a la celebración de debates, la directora hizo el llamado a las y los simpatizantes de los diferentes candidatos y partidos políticos a que se abstengan de asistir, incluso al exterior de los sitios en donde se realizarán estos eventos.