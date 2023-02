Se indagan contratos entre empresa de García Luna: Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se investigan cuatro órdenes de pago que la ex Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en la administración pasada, realizó a una empresa ligada a Genaro García Luna por la cantidad de 58 millones de pesos. La información ya se otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera para su investigación.

Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez informó sobre la red de corrupción que encabezó Genaro García Luna -quien está en juicio en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico- y el robo al erario de 745.9 millones de dólares a través de 30 contratos con instituciones públicas mexicanas, entre ellas se mencionó a la ex Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

Este viernes, la mandataria capitalina apuntó que los pagos fueron emitidos entre 2016 y 2017 a la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC, ligada al exsecretario de seguridad federal, preso hoy en una cárcel de Estados Unidos.

"Son cuatro, lo que llamamos órdenes de pago para la empresa GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC y el consejo de administración de esta empresa está directamente Genaro García Luna. Las órdenes de pago van del 2016 y en diciembre de 2017 con lo que era entonces la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El monto es de casi 58 millones de pesos", apuntó.

Al ser cuestionada sobre cuáles fueron las irregularidades detectadas, la mandataria capitalina indicó que se presentó un contrato para realizar una serie de actividades que realizarían solo en 80 días.

"Queremos darle a la UIF toda la información para que ellos puedan hacer la investigación conducente y en todo caso, nosotros saber si hay alguna irregularidad mayor en estos contratos que tuvieron que ver con alguna ilegalidad, alguna actividad que tenga una consecuencia penal".

Indicó que, de los cuatro pagos, un contrato es por 80 días y tiene que ver con prestación de servicios para la fiscalía de delito de secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro.

"No sé si los cuatros son en este sentido, pero los servicios principales son: prestación de servicios de diagnóstico integral de Capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación en delito, antisecuestros. Imagínense a García Luna dando capacitación antisecuestros".