Se informará semanalmente sobre hallazgos arqueológicos en Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Tren Maya abriría a México y al mundo la riqueza arqueológica, artística y cultural del mundo Maya.

Al inicio de su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se informará semanalmente sobre los hallazgos arqueológicos encontrados en la ruta del tren.

"No es para presumir, pero es posible que no haya playas tan bellas como la de la península de Yucatán, difícilmente, pero es posible, que se encuentren así playas así en el mundo... quizá en el Amazonas...

"De lo que no tengo duda es que no hay ninguna región en el mundo con la riqueza arqueológica, artística y cultural de lo que es el mundo Maya, no hay".

Señaló que esta es la importancia de esta obra que comunicará, con mil 550 kilómetros, las antiguas ciudades del mundo Maya.

"Pero lo más importante es la riqueza artística y cultural que no se conoce por mexicanos y extranjeros, es abrir al mundo esta riqueza cultural".