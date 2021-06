Se instalará mesa técnica con empresas constructoras de L12: GCDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se instalará mesa técnica con empresas constructoras de la Línea 12, esto luego de que el Colegio de Ingenieros Civiles dieran un informe sobre la inspección realizada al tramo elevado de la Línea Dorada.

A través de redes sociales, Sheinbaum señaló que escuchó a los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, así como a diversos expertos.

En ese sentido indicó que "ya se encuentran bajo atención algunas de las recomendaciones para otras líneas" y que continúan los peritajes y estudios.

Reiteró que se conformó un equipo técnico "para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12.

"Nuestra obligación es atender a las víctimas y trabajar para que opere lo más pronto posible y de forma segura".

Por último, anunció que ha entablado comunicación con las empresas constructoras para establecer una mesa técnica, independientemente de la determinación jurídica de otras instancias.

"Mañana anunciaremos medidas adicionales para fortalecer el transporte público emergente".

--Ingenieros recomiendan no reabrir la L12

Tras la inspección física del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), excepto del tramo colapsado, el Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C. encontró diversas inconsistencias que requieren estudio por lo que no recomienda reiniciar la operación del tramo elevado.

Mientras que en el tramo del túnel de la Línea 12 encontraron diversas filtraciones de agua y daño en vías que requieren mantenimiento, pero que no impiden su apertura. Sin embargo, debido a que las vías y trenes requieren un mantenimiento mayor y constante por parte del STC pero en la terminal de Tláhuac no podrá iniciar operaciones.