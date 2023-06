Se intoxican con pastel 40 jornaleros en Aguascalientes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- Al menos 40 trabajadores del campo se intoxicaron por consumir pastel en los albergues agrícolas del municipio de Pabellón de Arteaga, en la zona norte del estado de Aguascalientes. El alimento presuntamente se echó a perder por las altas temperaturas.

El secretario de Salud del estado, Rubén Galaviz Tristán, señaló que a las 2:00 de la mañana le avisaron de un número importante de pacientes con intoxicación, quienes presentaban vómito, fiebre y diarrea. "Tuvimos una emergencia sanitaria y se internaron 40 personas por intoxicación alimentaria".

El hospital civil de aquel municipio fue insuficiente para la atención de los pacientes que comenzaron a llegar uno tras otro con problemas por la ingesta del alimento, por lo varios de ellos fueron trasladados en ambulancia al hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, y al Hospital General de Rincón de Romos.

"Hubo 40 personas intoxicadas por un pastel, jornaleros que vienen de otros estados a trabajar en el campo". Varios de los afectados son niños.

El doctor Galaviz afirmó que todos ellos están bajo control, y que no hubo estados de gravedad. Los jornaleros son personas originarias de Michoacán, Oaxaca y Guerrero que llegan a los municipios de la zona norte de la entidad a complementar la fuerza laboral en el campo.

"Ya se tiene un cerco epidemiológico, luego tendremos los pormenores, qué tipo de bacteria fue, cómo fue que se originó, pero lo importante ahorita es que todo está bajo control, estamos trabajando toda la parte sanitaria para que no se desborde esto y para que no nos dé un problema mayor", acotó.

Dijo que la mayoría de ellos lo que consumieron fue pastel, por lo que se está relacionando con el problema de salud. El postre se los dieron en el lugar donde empresarios agrícolas los tienen albergados.

El secretario de Salud dijo que es claro que el calor está siendo un factor de riesgo, y hay que tener mucho cuidado.

Hizo un llamado a la población a cuidar la higiene, el lavado de manos y la buena preparación de los alimentos.

Galaviz Tristán estimó que entre 4 mil y 5 mil jornaleros de otras entidades trabajan en las labores del campo en los municipios de Pabellón de Arteaga, Asientos y Rincón de Romos, y a veces están en condiciones no muy sanitarias.

Personal de salud también verificará las condiciones en el ámbito laboral de los jornaleros, quienes trabajan de sol a sol en condiciones extremas. Dijo que se hará la vigilancia de los comedores, de las zonas de vivienda, se verá dónde están alojados, en qué condiciones.