Se investiga a todos sobre el caso de comuneros asesinados en Huitzilac: AMLO

CUERNAVACA, Mor., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Sobre el caso de los dos comuneros asesinados en Huitzilac, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se investiga a todos los presuntos involucrados, incluidos integrantes de la Guardia Nacional.

De visita este viernes en la entidad, el mandatario señaló que lo ocurrido tiene que ver con la tala de árboles, pero no se sabe todavía quiénes fueron los autores materiales de los hechos.

"Se está haciendo la investigación a fondo, si intervino la Guardia Nacional pero fundamentalmente porque se había tomado la carretera y buscaron con los familiares llegar a acuerdos, y desde luego buscar a los desaparecidos y hacer justicia.

No se sabe todavía, aunque se está investigando, quiénes fueron los autores materiales de estos crímenes", indicó.

López Obrador afirmó que el comunero herido, que salvo la vida, declaró ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que los tres comuneros fueron detenidos y golpeados por una banda de maleantes.

"No se descarta nada, sólo quiero decir que se está haciendo la investigación y no se puede todavía señalar culpables porque el herido, que salvó la vida, habla de que fueron detenidos, golpeados por una banda de maleantes, esa es la versión inicial, la declaración inicial, pero la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo la investigación a fondo y se va a castigar a los responsables", comentó el mandatario.