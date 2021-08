Se pelearon a muerte y ahora Margarita pide alto al "acoso" contra Anaya

La Diputada federal electa, Margarita Zavala, pidió al Gobierno de México que detenga el acoso hacia la oposición y a la crítica, esto luego de los señalamientos que hizo Ricardo Anaya respecto a una presunta "persecución" de la que es víctima por parte de la administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Zavala afirmó que el Gobierno federal "constantemente persigue desde el poder", sin referirse a algún caso en específico.

"Este Gobierno constantemente persigue desde el poder. Mas allá de filias y fobias, debemos exigir un alto al acoso a la crítica y a la oposición legítima", sostuvo.

La fundadora de México Libre dijo que si se usan de manera facciosa a los órganos del Estado se anula la democracia y se niega la libertad, además de que se hace imposible la justicia.

"El uso faccioso de los órganos del Estado anula la democracia, hace imposible la justicia y niega la libertad", agregó en su tuit.

Zavala dejó el PAN en octubre de 2017 en medio de un fuerte enfrentamiento con Ricardo Anaya, a quien acusó de ser causante de una "gran división" interna dentro del partido. Le reclamó, lo llamó antidemocrático. Le pidió que renunciara a la presidencia partidista. Ahora, la exprimera dama parece olvidar las diferencias y sin mencionar su nombre, emitió un mensaje para exigir un alto al "acoso".

Este sábado Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo "quiere fregar a la mala" y meterlo en prisión porque le estorba en sus planes de sucesión en 2024, pues asegura que el Primer Mandatario no quiere que sea candidato.

A través de un video difundido desde sus cuentas en redes sociales, Anaya Cortés reiteró que el el Jefe del Ejecutivo federal lo quiere encarcelar con el testimonio de dos testigos "balines" y refiere a la declaración del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a quien acusa de "corrupto y mentiroso".

López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", planteó el político panista.

Ricardo Anaya expuso que López Obrador está enojado por los videos que publica cada semana -y rebasan los 70 millones de reproducciones- porque le incomoda que señalen que los niños con cáncer no tienen medicinas, que su reforma eléctrica destruyen medio ambiente y que fracasó en su principal objetivo: la pobreza, que ha ido en aumento.