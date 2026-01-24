logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se perfila Sonora para fabricar auto eléctrico

Por El Universal

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Se perfila Sonora para fabricar auto eléctrico

HERMOSILLO, Son.- Con una inversión inicial de 115 millones de dólares y un horizonte de arranque entre finales de 2027 y principios de 2028, Sonora podría convertirse en la cuna del primer automóvil eléctrico fabricado en México.

Así lo anunció la empresa Beyond Movilidad Compartida (BMC) durante la presentación oficial de su ShowCar, un prototipo conceptual no funcional que marca un hito en la industria automotriz nacional.

Beyond Movilidad Compartida, considerada la primera empresa de América Latina en aplicar impresión 3D al desarrollo automotriz, apostará por una cadena de proveeduría mayoritariamente mexicana, con la meta de integrar al menos 80 proveedores sonorenses que actualmente abastecen a plantas automotrices de distintas regiones del mundo.

El proyecto, concebido, diseñado y desarrollado en Sonora, forma parte de una estrategia industrial de largo plazo enfocada en la movilidad sostenible, la transición energética y el fortalecimiento del ecosistema automotriz nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los socios fundadores de la empresa, María Elena Gallego Lechuga y Miguel Ángel Bravo, presentaron los avances del proyecto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacando el progreso alcanzado desde su inauguración el pasado 24 de octubre.

Con la develación del ShowCar, BMC pasa de ser una promesa a una realidad tangible, al concretar en tiempo récord la primera versión física de su vehículo insignia, que hasta ahora existía únicamente como concepto de diseño.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan tumba zapoteca en Oaxaca
Hallan tumba zapoteca en Oaxaca

Hallan tumba zapoteca en Oaxaca

SLP

El Universal

El hallazgo es considerado el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México.

IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero
IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero

IMSS modifica fecha de depósito de pensión para febrero

SLP

El Universal

Esto, debido a días no laborables al inicio del mes

Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán
Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán

Rescatan a dos menores por maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán

SLP

El Universal

Vecinos alertan sobre situación de maltrato y abandono en Valladolid, Yucatán. DIF Valladolid y Prodennay actúan de inmediato.

Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI
Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI

Cuestionan en el Senado entrega de Ryan Wedding al FBI

SLP

El Universal

Entrega de Ryan Wedding al FBI genera controversia en el Senado