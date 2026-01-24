Se perfila Sonora para fabricar auto eléctrico

HERMOSILLO, Son.- Con una inversión inicial de 115 millones de dólares y un horizonte de arranque entre finales de 2027 y principios de 2028, Sonora podría convertirse en la cuna del primer automóvil eléctrico fabricado en México.

Así lo anunció la empresa Beyond Movilidad Compartida (BMC) durante la presentación oficial de su ShowCar, un prototipo conceptual no funcional que marca un hito en la industria automotriz nacional.

Beyond Movilidad Compartida, considerada la primera empresa de América Latina en aplicar impresión 3D al desarrollo automotriz, apostará por una cadena de proveeduría mayoritariamente mexicana, con la meta de integrar al menos 80 proveedores sonorenses que actualmente abastecen a plantas automotrices de distintas regiones del mundo.

El proyecto, concebido, diseñado y desarrollado en Sonora, forma parte de una estrategia industrial de largo plazo enfocada en la movilidad sostenible, la transición energética y el fortalecimiento del ecosistema automotriz nacional.

Los socios fundadores de la empresa, María Elena Gallego Lechuga y Miguel Ángel Bravo, presentaron los avances del proyecto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacando el progreso alcanzado desde su inauguración el pasado 24 de octubre.

Con la develación del ShowCar, BMC pasa de ser una promesa a una realidad tangible, al concretar en tiempo récord la primera versión física de su vehículo insignia, que hasta ahora existía únicamente como concepto de diseño.