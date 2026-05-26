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Se reaviva pleito entre CSP y Salinas

Por El Universal

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Se reaviva pleito entre CSP y Salinas
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      Ciudad de México.- Han transcurrido casi cuatro meses desde que el conglomerado Grupo Salinas acordó pagar al SAT su adeudo fiscal de más de 32 mil mdp. Sin embargo, la rivalidad entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum no se termina de saldar.

      Este lunes durante la "Mañanera del Pueblo", la Mandataria federal hizo un llamado a no ver TV Azteca, al señalar que un colectivo impulsa una campaña contra su gobierno, desarrollada por perfiles afines al empresario dueño de esta televisora.

      Propuso a su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, implementar un premio llamado "El mitómano de la semana" para contrarrestar información falsa.

      TV Azteca reviró a la Presidencia de la República, advirtiendo que el llamado desde la mañanera es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa.

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      La televisora de Salinas Pliego acusó que el gobierno federal mantiene una "complicidad al más alto nivel" con el crimen organizando y que la 4T ha arropado en la impunidad a personajes como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Adán Augusto López y Enrique Inzunza.

      Menos institucional que el pronunciamiento de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, dijo "que sigan chillando los narcopolíticos" que "ahí donde lloran es donde debemos exigir".

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