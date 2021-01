Se registra incendio en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco

Bomberos lograron controlar un incendio que se presentó en la sede del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, donde no se reportan víctimas solo daños materiales a estas instalaciones. El siniestro se presentó alrededor de las 6:30 de la mañana de este jueves y habría iniciado, de acuerdo a los primeros reportes en el área de informática del edificio que es de cinco pisos y está ubicado en la calle independencia, a un costado del Congreso Local y frente al Palacio de Gobierno.

No se reportaron víctimas, solo daños en una de las áreas pero las actividades han sido suspendidas hasta que las autoridades de protección civil no realicen un estudio de las condiciones físicas en las que quedó este inmueble.

El edificio del Tribunal Superior de Justicia es uno de los más emblemáticos de la zona, junto con los otros dos poderes del estado están en el Centro de la ciudad que se conoce como Plaza de Armas, donde siempre concluyen o inician todo tipo de manifestaciones sociales y políticas. Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información sobre las causas que ocasionaron este incendio que ya fue controlado.