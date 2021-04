Se registra micro sismo de magnitud 1.4 en Coyoacán

Esta tarde de miércoles se registró un micro sismo con una magnitud de 1.4 y con epicentro al Sur de la alcaldía Coyoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) por medio de su cuenta de Twitter.

El sismo se registró a las 11:35 hrs, con una latitud de 19.33 , longitud de -99.16, y 3 kilómetro de profundidad al sur de Coyoacán.

Debido a la magnitud, no fue necesaria la activación de la Alerta Sismica.

Microsismos

Los microsismos son movimientos telúricos de magnitudes tan pequeñas que apenas son perceptibles y no generan afectaciones mayores.

En 2018, Xyoli Pérez Campos, jefa del SSN, explicó a EL UNIVERSAL que "estos sismos son pequeñitos y lo único que se siente es como un golpe o un movimiento que te sacude muy brevemente, un poco violento, y pues nos sorprenden, entonces si nosotros sabemos que esto puede llegar a suceder, pues cuando sucede no nos agarra de sorpresa".

