Se registra sismo de 5.2 en Cabo San Lucas, Baja California Sur

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.2 con epicentro al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El movimiento telúrico fue a las 10:54 de la mañana de este 21 de diciembre, pero no amerito alarma sísmica.

Autoridades no reportan daños.

El día de ayer martes 20 de diciembre se registró un sismo de 6.4 en California que dejó sin luz a 64 mil viviendas, en el condado de Humboldt, lo que supone el 65% de los hogares, según la página de registro de incidencias PowerOutrage.

Según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se situó en el mar, 12 kilómetros al oeste de la localidad de Ferndale, de unos 15 mil habitantes, en el condado de Humboldt, unos 350 kilómetros al norte de San Francisco.

Hasta el momento no se han reportado daños de consideración ni heridos. Por este movimiento no se emitieron alertas de tsunami, dijo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

El temblor se registró a las 02.34 horas (10.34 GMT), tuvo una profundidad de 16.1 kilómetros y fue seguido de numerosas réplicas, una de las cuales alcanzó una magnitud de 4.6, según el USGS.

La patrulla de carreteras de California ha recibido avisos de que las sacudidas han ocasionado grietas en un puente de acceso a Ferndale, informaron los medios locales.