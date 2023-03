Se reúne Jucopo para definir nombramientos en el Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Una vez que se publicó en la Gaceta oficial del Senado el oficio con el que el gobierno federal notificó el veto presidencial a los dos comisionados del INAI que había designado la Cámara Alta el pasado 1 de marzo, este miércoles se reúnen los coordinadores de los grupos parlamentarios para definir los nombres de quienes serán propuestos al Pleno para ocupar esas dos vacantes.

En entrevista previa a le reunión que se realiza en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), su presidente, Ricardo Monreal Ávila señaló que a partir de ahí hará el esfuerzo para lograr acuerdos entre las bancadas, pero advirtió: "No soy mago y no estoy obligado a lo imposible".

El líder parlamentario aseguró que el Senado va a tratar de actuar responsablemente, pero reiteró que la sucesión adelantada complica los acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Senado.

"Haré todo el esfuerzo, pondré todo mi empeño para lograr lograr el consenso (pero) cada vez es más difícil lograrlo aquí en el Senado, ustedes vean los propios grupos parlamentarios cómo estamos y cómo están divididos cada uno de ellos ante la sucesión presidencial adelantada", subrayó.

Al cuestionarle si se logrará el consenso para el nombramiento de los dos comisionados antes del próximo 31 de marzo, fecha fatal antes de que se paralice el INAI, el senador Monreal Ávila señaló que no se puede comprometer a fijar un plazo.

"El Senado va a tratar de actuar responsablemente, pero no soy mago y tampoco estoy obligado a lo imposible", puntualizó.

A la reunión de la Jucopo asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluido el priista Miguel Ángel Osorio, a quien sus compañeros de bancada pretenden destituir en las próximas horas.