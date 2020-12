"Se revisará expediente reservado por 5 años de enfrentamiento"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que revisará el caso del expediente reservado por cinco años del caso del enfrentamiento ocurrido el 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada y en donde presuntamente se ordenó matar a un civil que estaba vivo, y aseguró que dará la orden de que esté se mantenga abierto.

Este jueves, El Gran Diario de México reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por cinco años -es decir, hasta 2025- el expediente de este enfrentamiento.

En respuesta a una solicitud de información hecha por este diario, en la que se pidió una versión pública del caso, la Sedena argumentó que existe "un riesgo demostrable" al señalar que dar a conocer el contenido de la carpeta de investigación implicaría un daño a la persecución de los delitos y a la impartición de justicia "en menoscabo de los involucrados".

En conferencia de prensa el presidente López Obrador señaló que revisará que sea cierto "porque no hay que creer todo lo que se publica en EL UNIVERSAL. Hay que verlo".

-"La información fue con base en una solicitud de transparencia", se le aclaró.

-"Lo pongo en tela de juicio, lo dudo, pero de ser cierto voy a dar la orden que se mantenga abierto el expediente", respondió.

Al manifestar que hay un "riesgo identificable", la Sedena consideró en la respuesta de información con folio 0000700308020 que si se diera a conocer el expediente se vulnerarían bienes jurídicos tutelados consistentes en el principio de presunción de inocencia, prestigio, honor y buen nombre del o de los individuos involucrados.

El Comité de Transparencia decidió el 14 de octubre confirmar y declarar formalmente como reservada la información de la carpeta de investigación iniciada por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo la madrugada del 3 de julio.

"Permanecerá en esta situación por un periodo de cinco años a partir de la presente resolución, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación o cuando haya transcurrido el periodo de reserva", señaló la dependencia.

El pasado 24 de agosto, El Gran Diario de México reveló que la madrugada del 3 de julio soldados dispararon centenares de veces con armas largas y a corta distancia contra una camioneta en la que viajaban presuntos miembros de la delincuencia organizada.

La versión oficial señalaba que tras el cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y reportaron a 12 personas muertas luego de un enfrentamiento. Sin embargo, un video en poder de esta casa editorial revela que una persona se movía en la caja de la Pick Up que recibió al menos 243 disparos. A su lado había cuerpos. Frente a él había cinco soldados apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritaron: "¡Está vivo!", y un militar ordenó: "Mátalo,.... a la ver....".