Se unen tres secretarías de Nuevo León para frenar violencia de género

A-AA+

El gobernador Samuel García Sepúlveda aseveró en su administración no es asunto de palabras, pues en los hechos se combatirá muy duro la violencia contra las mujeres y advirtió a los violentadores que "si se meten con una, se meten con todo Nuevo León".

El mandatario expuso lo anterior al encabezar un acto donde se firmó un convenio de colaboración entre la secretarías de las Mujeres, de Participación Ciudadana y de Seguridad Pública, para que de manera coordinada, a través de sus plataformas de atención como el "070" y 911, además un grupo de asesoras capacitadas, puedan atender y canalizar de forma oportuna y adecuada cualquier llamada de auxilio, evitando que se llegue a desenlaces fatales como el feminicidio.

Graciela Buchanan Ortega, titular de la Secretaría de las Mujeres, detalló que en el 070 estarán atendiendo más de 100 operadores y en el 911 más de 50 elementos, mientras un grupo especializado de la Secretaría de las Mujeres operará desde el C-5 para ofrecer respaldo y asesoría en situaciones de crisis que enfrentan mujeres o niñas.

El secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes, destacó la importancia de combatir sin tregua la violencia contra la mujer, pues gracias a ello en julio hubo una reducción de 40 por ciento en feminicidios respecto a junio, mientras en el mismo periodo aumentó en igual proporción el feminicidio en grado de tentativa, lo cual quiere decir que la policía, especialmente la municipal, pudo llegar a tiempo y detuvo en flagrancia a los agresores.

Ximena Peredo Rodríguez, secretaria de Participación Ciudadana, calificó de histórica la coordinación entre las tres secretarías del gabinete estatal, para atender el lacerante problema de la violencia hacia las mujeres, y agregó que "nada de esto estaría pasando si no fuéramos un gobierno con capacidad de indignación".

Peredo añadió, aludiendo a su pasado como activista social, "ambicionábamos transformaciones radicales desde afuera, y hoy siendo gobierno las comenzamos a fraguar" y asentó, "quiero mencionar gobernador, cómo nos renueva moralmente hacer esfuerzos para servir mejor a las personas, gracias a que llegaste sin compromisos, ligero, podemos acompañarte mejor y cumplir con la encomienda que nos diste de restablecer la confianza entre gobierno y sociedad".

Peredo Rodríguez señaló que "no había habido un gobernador al que le resultara tan importante atender la violencia sistémica contra las mujeres", y que en ese sentido "la creación de la Secretaría de las Mujeres fue un mensaje contundente, mientras que una de las indignaciones que fue el motor para este esfuerzo de coordinación, fue precisamente la soledad que hunde a las mujeres violentadas, al no saber qué hacer, ante el temor de que su situación se puede volver peor si deciden denunciar o confrontar a su agresor".

El gobernador Samuel García retomó conceptos de Graciela Buchan y señaló, "esto no es de palabras, en los hechos vamos a combatir muy duro la violencia de género, pero tampoco podemos ser ilusos y creer que es una tarea que se va a resolver en meses". Expuso que la creación de las nuevas secretarías en su gabinete, empieza a rendir sus primeros frutos con él convenio que suscribieron hoy para para facilitar y multiplicar esfuerzos "con lo poquito que tenemos''.

Recordó que cuando inició la campaña de "Si te metes con una, te metes con todo Nuevo León", para advertir a los feminicidas y violentadores de las mujeres y las niñas, su equipo de comunicación aconsejaba no hacerlo, porque se trata de un problema muy complejo y de difícil solución, por lo que era mejor aventarle la responsabilidad a la federación y a los municipios, ya que cambiar la situación de fondo requería una generación, de 25 a 30 años.

Pero su apuesta está planteada en la nueva Constitución, "para que cambien las bases de esta sociedad que está reprobada, estamos putrefactos en violencia de género", dijo García Sepúlveda.

Afirmó que en la nueva Constitución se plantea que el estado va a obligar al Fiscal General del Justicia, al Secretario de Seguridad y al Consejo de Coordinación Metropolitana, a realizar un Plan de Persecución Penal y de Seguridad Pública, porque "ya no vamos a andar tirando en escopetazos al aire, el poquito parque que tiene el estado".

Por ello, señaló "vamos a ver cuál es la materia más cruel, qué es lo que más nos duele y decirle a todo Nuevo León, te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León, y todo el esfuerzo y el aparato va a ir enfocado a esos delitos", aunque claro que también nos duelen las drogas, el crimen organizado, pero esto es materia federal.

Y como la violencia de género es de los temas que más duelen a la sociedad, y porque no nos vamos a esperar 25 años para contener la violencia contra las mujeres y las niñas, "y como la meta es llegar a cero los feminicidios, es necesario que haya verdaderamente un imperio de ley, que los violentadores le teman a la ley, sabiendo que habrá sanción", y que se castiga igual el feminicidio que la tentativa de dicho delito.