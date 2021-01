"Se va a invocar al T-MEC para que mexicanos en EU reciban vacuna", explica Ebrard

Ante señalamientos de mexicanos en el Estados Unidos que temen no ser vacunados contra Covid-19 porque no tienen papeles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, garantizó la aplicación de la vacuna.

Ebrard refirió que se va a invocar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el capítulo laboral, que establece "que cada parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte".

En conferencia mañanera de este miércoles, el canciller puntualizó que de acuerdo con el Artículo 23.8, "las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, con respecto a las protecciones laborales".

"¿Es un derecho laboral la vacuna? No. Pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. En aplicarse la vacuna, es una responsabilidad de cada uno de los dos países: garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, reciban la vacuna", apuntó Ebrard.

Agregó que cualquier exclusión a trabajadores mexicanos es una violación al Tratado de Libre Comercio, del apartado de derechos laborales.

"Vamos a estar vigilando porque es una obligación del Gobierno de Estados Unidos, pactada en un tratado internacional vigente", señaló el canciller.

El canciller también refirió que pedirá solidaridad al movimiento obrero en Estados Unidos.