Se vivieron las mejores elecciones en la historia de México: observadores internacionales

Observadores electorales internacionales de izquierda, provenientes de Europa, América Latina y el Caribe, señalaron que durante la jornada electoral de este domingo "se vivieron las mejores elecciones en la historia de México".

Añadieron que en Europa quisieran tener un sistema tan democrático como el de México.

En conferencia de prensa, Diego Pary, representante de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostuvo que no visualizaron violencia generalizada en el país, al menos, este domingo.

"Si hacemos un comparativo, estas han sido las mejores elecciones en la historia de este país, vimos algunos actos de violencia en Tijuana, en Oaxaca, pero nada que empañara el buen desarrollo. A pesar de ello, creo que todavía hay desafíos como identificar los espacios logísticos para ubicar el lugar exacto para votar, pero en general hubo señales fijas de que hay una gran democracia en México", señaló.

Teri Mattson, representante de la organización Codepink Women for Peace, señaló que la semana pasada estuvo en un proceso electoral en Colombia, donde observó un contraste muy profundo con lo ocurrido en las intermedias de México. Dijo que la manera en que se desarrollaron los comicios es ejemplo para otras naciones.

"Fue un proceso pacífico con amplia participación, México tiene una oportunidad de cambiar su rumbo político y seguir evolucionando en algo más progresista para todo su pueblo, y esta es una inspiración para todos nosotros en América", expresó.

María Teresa Mola, representante del partido de la Izquierda Europea, un instituto político comunista de la izquierda española, declaró que en Europa quisieran tener la democracia que reina en nuestro país.

"Creo que este país tiene muy buena pinta para sus habitantes, y ya quisiera en Europa tener gobiernos como el que tienen en México", expuso.

Agregó que como observadora, le sorprendió la amplia participación que hubo a pesar de estar en plena pandemia, y reportó que uno de los principales problemas que detectó fue desinformación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y de medios de comunicación.

"Hubo desinformación por parte del INE, principalmente en las casillas especiales, también en medios de comunicación había ataque al gobierno en el poder para manipular a la gente que venga a votar, diciendo que lo que ha hecho este gobierno está todo mal", declaró.

El senador chileno, Alejandro Navarro, integrante del partido País Progresista, aseveró que este domingo se registró "un gran proceso democrático".

"Ha ganado México, en estas elecciones hay un gran ganador que es México y todos los mexicanos y mexicanas. La democracia ha crecido en México, ha crecido por la población que salió a las calles a votar.

"La elección se realizó con libertad plena, en secreto y con una amplia participación, acudieron a las urnas más del 50% y esto es extraordinario, es un gran resultado, uno de los mejores en América Latina y en el mundo y es señal de que hay democracia", indicó.

El congresista de izquierda se dijo preocupado por la probable intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y denunció que las expresiones del presidente de dicho organismo, Luis Almagro, responden a intereses conservadores.

"México no necesita intervención de nadie, México es libre e independiente, me preocupa la intervención de la OEA, en particular de Luis Almagro, que ha jugado un rol que yo califico de intereses conservadores en países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y creo que México tiene la soberanía para no aceptar ningún tipo de injerencia, ni de la OEA ni de ningún tipo de organización", advirtió.

Por su lado, Marisa Revilla, representante del Movimiento de la Revolución Ciudadana, de Ecuador, coincidió en que durante el ejercicio, "muchos ciudadanos no pudieron ejercer su derecho al voto al no encontrarse en el padrón de la casilla".

Señaló que en términos generales, "México ha evolucionado en cuanto a estabilidad democrática".

"Los mexicanos dieron el respaldo a un proyecto que inició hace muy poco, lo que demuestra que lo está haciendo muy bien, y muestra de ello son estas votaciones", apuntó.

Al ser cuestionados sobre el clima de violencia que privó previo a la jornada de este domingo, los observadores dijeron que "la violencia hay que rechazarla, venga de donde venga".

Aclararon que su tarea fue observar el desarrollo de los comicios del 6 de junio, y ahí no vieron agresiones generalizadas.

"Nosotros no vimos violencia generalizada durante la jornada, tenemos conocimiento de la violencia previa a las elecciones y eso lo rechazamos completamente, la violencia hay que rechazarla, venga de donde venga, son retos que debe asumir el estado mexicano para mejorar las futuras elecciones, pero este domingo, que es lo que nos correspondió observar, no vimos violencia generalizada", concluyó.