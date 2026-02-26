Secretaría de Ciencia lanza convocatoria para investigadores

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La

, Humanidades, Tecnología e Innovación (

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

) lanza lade, que ofrecerá apoyos para la realización de investigaciones científicas, humanísticas y en la promoción de vocaciones.Las fechas de postulación dependerá del área a la que quiera aplicar el interesado:: del. En este campo entran los investigadores que tengan proyectos que "contribuyan a la comprensión de, culturales, históricos y simbólicos, favoreciendo el pensamiento crítico".y de frontera: del. Aquí es para los investigadores que generan ", de largo plazo, con rigor científico y potencial transformador, sin necesariamente requerir aplicación inmediata".: del. Esta parte es para aquellos que tengan un proyecto "de gran pertinencia social, orientados a la atención dey con capacidad de incidencia en el diseño, fortalecimiento, implementación y/o evaluación de políticas públicas".Para cualquier duda sobre la aplicación a esta convocatoria, la secretaría realizaráen línea. Ela las 11 horas se asesorará para Ejes Estratégicos; el 5 de marzo a las 13 horas es para SecihInvestigación humanística y el 9 de marzo a las 11 horas es la sesión paray de frontera.Lasde ladese puede consultar en: https://.mx/convocatoria/ciencias-y-humanidades/convocatoria-nacional-de-investigacion-cientifica-y-humanistica-2026/Laexplica en un comunicado de prensa que desde 2025 cambió laal gestionar apoyos a largo aliento: "Se pasó de financiar 500 proyectos por año, a cerca decon horizontes de ejecución de hasta tres años, lo que permitió fortalecer líneas de investigación de largo aliento alineadas con las prioridades nacionales".