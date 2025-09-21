Secretaría de Cultura recibe inmueble y terreno en Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Se suman nuevos terrenos a la administración de la Secretaría de Cultura, se trata de un inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec, terreno donde se encuentra el Papalote Museo del Niño.

"Se destina el inmueble federal denominado "Coordinación Administrativa del Estado Mayor", con Registro Federal Inmobiliario 9-17553-6 y superficie de 28,874.320 metros cuadrados, ubicado en Avenida Constituyentes número 270, Bosque de Chapultepec II Sección, Código Postal 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a la Secretaría de Cultura, para actividades culturales, educativas, artísticas y de preservación patrimonial", se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 18 de septiembre.

De los 28 mil m², una porción es ocupada por el Papalote Museo del Niño, cuya superficie es de 3 mil 594 m², por lo que "CULTURA se compromete a realizar las acciones necesarias para la regularización de la superficie (...) que es utilizada por el Museo Interactivo Infantil A.C. (Papalote Museo del Niño)", se informa en el decreto.

Con esta consignación, la dependencia no será propietaria de los terrenos, pero sí puede hacer uso de éste y está obligada a cubrir los gastos de mantenimiento, conservación, servicios y seguro contra daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apenas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 se contempla un recorte a la dependencia.