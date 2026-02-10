Secretaría de Salud aplica más de 14 millones de vacunas contra sarampión

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Las instituciones del sector Salud aplicaron 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Acciones de la autoridad

Detalló que el gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas contra el sarampión en 2026, y de éstas, tiene 23 millones 361 mil dosis disponibles para aplicarlas.

"En este esfuerzo participa todo el Sector Salud bajo la conducción de la Secretaría de Salud, integrado por Defensa, Marina, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, así como en coordinación permanente con las 32 entidades federativas, además del despliegue de Equipos de Respuesta Rápida, la realización de Semanas Nacionales de Vacunación, una campaña nacional de comunicación y el trabajo coordinado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales", explicó la Ssa a través de un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles confirmados

La secretaría expuso que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a: niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP; y la segunda dosis para infantes de 18 meses.

La vacuna de refuerzo para niñas y niños de 6 años; y a los niños de 6 a 12 meses que habitan en zonas con brotes activos, se les aplica una dosis "0". También pueden vacunarse las personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Y los jornaleros agrícolas, las personas migrantes y la población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia, pueden vacunarse.