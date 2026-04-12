Secretaría de Salud prioriza registro de Credencial Universal para mayores 85 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El proceso de implementación de la Credencial Universal de Salud marca el inicio de una nueva etapa en la administración de los servicios públicos del país.

Secretaría de Salud prioriza registro para adultos mayores

De acuerdo con los protocolos técnicos de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, el registro no se realiza de forma simultánea para todos los ciudadanos, sino que sigue una lógica de priorización basada en la vulnerabilidad y la inscripción previa en programas de apoyo social.

Este documento tiene como objetivo principal servir como una llave de acceso única a las instituciones de salud pública (facilitando la portabilidad de expedientes y la atención inmediata en las diversas clínicas del territorio nacional).

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Cronograma de atención y ubicación de centros de registro

De acuerdo con las reglas de operación de la Secretaría de Salud, el registro para este primer grupo se realiza de manera escalonada para evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones.

Según la plataforma oficial de Ubica tu Módulo, los interesados (o sus familiares auxiliares) deben ingresar al portal digital para identificar la sede exacta correspondiente a su domicilio. La logística de atención se mantiene bajo el esquema de orden alfabético por el primer apellido, asegurando que el proceso de captura de datos sea fluido y eficiente.

Requisitos y validación técnica para el registro

La determinación de iniciar con personas mayores de 85 años responde a una política de justicia social. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre demografía y salud, este grupo requiere un seguimiento médico más estrecho. Por ello, la Secretaría de Bienestar ha dispuesto que los módulos de atención cuenten con personal capacitado para asistir a los adultos mayores durante el trámite, facilitando la toma de datos biométricos y la validación de sus documentos de identidad.

De acuerdo con la normativa vigente publicada por la Secretaría de Salud, los aspirantes a la credencial deben presentar una serie de documentos básicos que permitan su vinculación al sistema nacional de derechohabientes. Según las especificaciones técnicas del Consejo Nacional de Población (Conapo), la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada es el eje central de la identificación, ya que permite la interoperabilidad entre el historial médico y el padrón de beneficiarios.

Los requisitos solicitados en original y copia son:

· Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

· CURP certificada (De reciente impresión para asegurar la vigencia de los datos).

· Comprobante de domicilio (No mayor a seis meses de antigüedad).

· Número telefónico de contacto (Para la notificación sobre la entrega física del documento).

De acuerdo con los lineamientos del Diario Oficial de la Federación, una vez completado el registro en el módulo, la información entra en un proceso de validación técnica.

La meta de las autoridades es que, tras concluir con el grupo de mayores de 85 años, el programa se extienda progresivamente a otros rangos de edad, logrando así que la Credencial Universal de Salud se convierta en el estándar de identificación sanitaria para todos los mexicanos antes de que finalice el ciclo administrativo actual.