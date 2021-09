Secretario de Estado de EU viene a festejos patrios de México en lugar de Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, no vendrá a México, luego de que fue invitado a participar en los festejos por el 200 Aniversario de la consumación de la Independencia de México.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en representación del presidente Biden asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

"El 27 se invitó al presidente Biden, él no puede estar y estará el Jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos", aseguró.

Ese día se tenía programa una recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, que saldrá del Castillo de Chapultepec y terminará el recorrido en la plancha del Zócalo.

Sin explicar los motivos por los cuales el presidente Biden no puede viajar a México, el presidente López Obrador dijo que la invitación para el mandatario demócrata sigue abierta porque es muy importante que ambos tengan un encuentro presencial.

"Se mantiene firme (la invitación) del presidente Biden para venir a México, lo hablamos con su asesor Sullivan, él consideró importante que independientemente de asuntos específicos como el tema migratorio, a título personal, él consideraba importante una plática directa entre nosotros, el presidente Biden y el presidente de México. Ahora él no pudo, viene el jefe del Departamento de Estado", dijo.