Sectores de clase media quieren que regresen los corruptos: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ciertos sectores de la clase media que, aunque los exploten, en una especie de masoquismo, quisieran que regresaran los corruptos.

"Esto mismo sucede con ciertos sectores de clase media que, aunque los estén explotando, aunque los estén robando, están en contra de nosotros. Es una especie de masoquismo, quisieran que regresaran los corruptos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Ejecutivo refirió:

"Aceptaría, por ejemplo, que los potentados, pues además de que tienen su derecho y es legítimo, se manifestaran en contra de nosotros, los que ahora tienen que pagar impuestos porque antes no pagaban, pues cómo van a estar contentos.

"Pero, ¿por qué una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día quiere seguir manteniendo un régimen corrupto?", cuestionó.

El presidente López Obrador dijo que no están en contra de los que con base en esfuerzo y trabajo han incrementado su patrimonio de forma lícita.

"Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, porque lo que más ha dañado a México, el cáncer, la peste más funesta para México ha sido la corrupción y eso no hay que tolerarlo, no hay que permitirlo, porque eso ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento".