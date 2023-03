Secuestran a cubana en CDMX y la liberan en Nopaltepec, Edomex

A-AA+

NOPALTEPEC, Méx., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Una mujer de origen cubano, de 40 años de edad, quien fue secuestrada desde hace tres días en la Ciudad de México, fue liberada por sus plagiarios en un paraje del municipio de Nopaltepec, ubicado en la región nororiente del Valle de México.

Según las autoridades locales la víctima fue encontrada ayer por uno de los residentes en un sitio denominado Tepetzingo, de la comunidad de San Antonio y luego solicitó el auxilio de elementos Seguridad Publica del Municipio de Nopaltepec.

Eduardo Camargo Martínez, comisario de la corporación mexiquense, dijo que durante la mañana de ayer un poblador acompañado de una mujer solicitó el apoyo de los oficiales debido a que minutos antes había hallado a una mujer que deambulaba por una zona de cultivos y le contó lo que le había ocurrido.

El vecino le dijo a la mujer caribeña que solicitarían ayuda de los policías de Nopaltepec, por lo que se acercaron con ellos.

De acuerdo con el relato de la mujer, su secuestro sucedió en la Central Camionera del Norte en la Ciudad de México, donde cuatro personas armadas la obligaron a subir a una camioneta de color gris.

Posteriormente fue llevada a por lo menos tres casas de seguridad de la región, en tanto los secuestradores realizaron llamadas a sus familiares para solicitarles el rescate para dejarla en libertad.

----A punto de finalizar pago por rescate, la liberan

Y fue este miércoles cuando fue sacada de la casa de seguridad y por varias horas estuvo en distintos lugares, para finalmente dejarla en libertad 30 minutos antes de que se venciera el plazo para el pago del rescate.

La mujer fue dejada en libertad en un paraje conocido como Tepetzingo que se ubica entre la comunidad de San Antonio y la cabecera municipal donde fue auxiliada por un vecino quien la llevo a las oficinas de la Comisaria de Nopaltepec.

"Nos relató lo sucedido, me pidió el teléfono para comunicarse con su esposo, quien radica en los Estados Unidos, para pedirle que no realizara ningún deposito pues ya había sido liberada", narró el jefe de la Policía Municipal.

Los integrantes de la corporación le proporcionaron alimentos y agua, pues no había comido en varias horas. La víctima, quien nació en Pinar del Río, Cuba, se dirigía al estado de Guanajuato cuando fue privada de la libertad en la Central Camionera del Norte, según su testimonio.

Los policías de Nopaltepec la trasladaron a las oficinas de la Fiscalía Antisecuestros en el municipio de Nezahualcóyotl, donde no fue atendido su caso, pues se identificó con su pasaporte, el cual no estaba visado.

De las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue llevada ante las autoridades del Instituto de Migración en la Ciudad de México donde la dejaron.