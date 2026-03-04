Sedema recuerda calendario de reciclaje y separación de residuos
El nuevo esquema de separación de residuos inició el 1 de enero de 2026 para mejorar la gestión ambiental.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La secretaría de Medio Ambiente (Sedema ) recordó que hoy es miércoles de separar
y reciclar. ¿Qué materiales se entregan al camión de la basura y qué días?
Recordó que la entrega de residuos reciclables y no reciclables al personal de recolección debe estar correctamente separados según su tipo.
Lunes, miércoles, viernes y domingo. La entrega es de materiales que pueden transformarse para convertirse en nuevos productos, como: Papel, Cartón, Plástico, Vidrio, Metales, Aluminio, Latas, Ropa, Textiles, Madera, Envases multicapa (tipo Tetrapack).
Residuos no reciclables: Lunes, miércoles, viernes y domingo. Materiales que, debido a sus características y al uso que se les ha dado, pierden la posibilidad de ser aprovechados
Residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño. conservantes, toallas sanitarias. hisopos. curitas, pañales. tampones. voluminosos (solo domingo).
Residuos orgánicos: Martes, jueves y sábado. Residuos de origen animal o vegetal, que se pueden transformar en composta: carbón vegetal o biogás, flores, pastoreo, hojarasca, restos de verduras y frutas, pan, cáscara de huevo, aceite de cocina, tortillas, huesos y restos de carne, heces de perro, servilletas.
El pasado 1 de enero de 2026 entró en operación el nuevo esquema de separación de residuos, como parte de la campaña "Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar" del Gobierno de la Ciudad de México. La Sedema recordó que los residuos de manejo especial y voluminosos, como colchones, muebles, electrónicos, pilas y llantas, se entregan únicamente los domingos.
Los residuos que no estén correctamente separados o que se entreguen en días distintos no son recolectados por el servicio público de limpia, con el fin de garantizar que cada fracción tenga un destino adecuado.
