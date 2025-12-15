Sedena desmantela campamento criminal
Acción de Sedena desmantela campamento del crimen organizado en Colima y Michoacán
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Tras un operativo realizado en los límites entre Colima y Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a seis personas en un campamento del crimen organizado.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que la acción fue encabezada por la Comandancia de la V Región Militar y la 20 Zona Militar, con el apoyo de autoridades estatales de Seguridad y Justicia y de la Guardia Nacional. Durante el despliegue se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y otros indicios.
El campamento criminal se localizaba en la comunidad de Chamila, en el municipio de Ixtlahuacán, y el operativo forma parte de las acciones coordinadas del Plan Michoacán, anunciado en semanas recientes por el Gobierno de México, al cual se sumaron el Gobierno del Estado de Colima y las autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal.
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán las investigaciones para determinar las actividades delictivas realizadas en el campamento y si los detenidos están relacionados con hechos ocurridos en Coahuayana, Michoacán, el 6 de diciembre, u otros delitos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sedena desmantela campamento criminal
El Universal
Acción de Sedena desmantela campamento del crimen organizado en Colima y Michoacán
Claudia Sheinbaum invita al Papa León XIV a fortalecer programas
El Universal
Claudia Sheinbaum Pardo conversa con el Papa León XIV sobre la cooperación en programas de pacificación en México.