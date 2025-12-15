logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Ley Santi" continúa detenida en el Congreso

Falta de foros y mesas de trabajo para realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos originarios

Por Rolando Morales

Diciembre 15, 2025 12:37 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

La aprobación de la Ley Estatal de Movilidad, conocida como la "Ley Santi", continúa detenida en el Congreso del Estado, debido a la falta de foros y mesas de trabajo para realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos originarios, informó Josué Santiago, coordinador de proyectos del colectivo Derechos Urbanos.

El activista recordó que, conforme a la legislación vigente, ninguna ley puede ser aprobada sin cumplir con estos procesos de consulta, por lo que hizo un llamado al Poder Legislativo para que destine los recursos necesarios y garantice que dichas consultas se realicen en tiempo, forma y con metodologías adecuadas.

Santiago explicó que, una vez concluidas las consultas, se espera que la iniciativa pueda avanzar hacia su aprobación. Destacó que, pese al estancamiento legislativo, la propuesta ya ha sido ampliamente socializada, pues se han realizado diversos foros incluso de carácter informal con universidades, colectivos y otros sectores, con el objetivo de integrar el mayor número de opiniones posibles.

Josué Santiago subrayó la relevancia de que la Ley Santi sea aprobada a la brevedad, al recordar que San Luis Potosí ocupa el sexto lugar nacional en tasas de siniestros viales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que esta problemática no se limita a la capital, ya que municipios como Ciudad Valles, después de San Luis Potosí y Soledad, presentan también altos índices de mortalidad por hechos de tránsito, lo que hace indispensable una legislación de alcance estatal.

LEA TAMBIÉN

Se iría a consulta la "Ley Santi"

La iniciativa ciudadana conocida como "Ley Santi", enfocada en garantizar una movilidad urbana segura, incluyente y sostenible en el estado, ha concluido su etapa legislativa en el Congreso local y se...



TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ley Santi continúa detenida en el Congreso
Ley Santi continúa detenida en el Congreso

"Ley Santi" continúa detenida en el Congreso

SLP

Rolando Morales

Falta de foros y mesas de trabajo para realizar las consultas obligatorias a personas con discapacidad y a pueblos originarios

Desaparición de Interapas sería un retroceso: CHE
Desaparición de Interapas sería un retroceso: CHE

Desaparición de Interapas sería un retroceso: CHE

SLP

Rolando Morales

Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones
Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones

Evita incendios en época decembrina con estas recomendaciones

SLP

Redacción

Rescatan a 10 potosinos extraviados en Pico de Orizaba
Rescatan a 10 potosinos extraviados en Pico de Orizaba

Rescatan a 10 potosinos extraviados en Pico de Orizaba

SLP

Pulso Online

La CEPC informó, mediante comunicado, la localización de excursionistas en Veracruz.