Sedena desmiente "moches" y garantiza nuevo aeropuerto rápido, eficiente y con alta calidad

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante de Ingenieros del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tiene alguna denuncia de que se realicen descuentos irregulares a los trabajadores de la obra.

Durante la conferencia mañanera de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el general Vallejo explicó que el descuento de hasta 30% en los pagos a los trabajadores de la obra del AIFA se debe a las retenciones del IMSS e ISR que se hace vía nómina a cada trabajador.

El general Vallejo mostró un informe sobre la obra y aseguró que el Aeropuerto será entregado en la fecha comprometida y sin rebasar el presupuesto autorizado, de 74 mil 500 millones de pesos.

El miércoles pasado, EL UNIVERSAL informó que trabajadores y extrabajadores del AIFA denunciaron que en sus pagos en efectivo se les cobraban comisiones de entre entre 20 y 30% de su salario y les hacían firmar como si recibieran un sueldo mayor. Este diario solicitó entonces una postura a la Sedena sobre estos señalamientos, pero no fue respondida.

"¿Cómo se integra el salario real? 67% de salario es lo que se la paga al trabajador, al trabajador se le paga completo; sin embargo, su salario integrado es mucho mayor porque la Sedena, como patrón, tiene la obligación conforme a la Ley del Seguro Social de determinar las cuotas obrero patronales, enterarlas; el importe total al Seguro Social, esto más o menos es el 16%", dijo el general Gustavo Vallejo.

Explicó que conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Sedena también tiene que retener y enterar a Hacienda del impuesto sobre la renta mensual de los trabajadores.

"Si sumamos ambos conceptos a lo que gana el trabajador, la Sedena debe aportar un 33%, que es lo que se deposita al Seguro Social y a la SHPC", señaló.

El presidente López Obrador refirió que ese es el 30% "de los moches" que denunciaron trabajadores.

"Eso es del 30% de los moches. La retención por impuesto Sobre la Renta y la Retención por el Seguro Social. Para que vean la mala fe, porque cree el león que todos son de su condición. Tienen que firmar porque es lo que se tiene para el Seguro y para el Impuesto Sobre la Renta", señaló el Presidente.

En el trabajo de EL UNIVERSAL también se dio cuenta que en la obra han fallecido 7 trabajadores, seis de ellos previamente reconocidos en un reporte de la Sedena, pero en la conferencia de hoy, el general Vallejo dijo que son cinco los que han muerto en la construcción del aeropuerto.

Obra lleva un avance del 69%

Vallejo Suárez informó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un avance de construcción de casi 69% y garantizó que la obra que inició el 17 octubre de 2019 se concluirá el 21 de marzo de 2022.

"No hay ningún país, ni siquiera las naciones árabes, en donde se haya construido un aeropuerto tan rápido, eficiente y con alta calidad como el de Santa Lucía, que ha sido criticado", afirmó el general Vallejo ante el presidente López Obrador.

El Presidente enfatizó que la Sedena no rebasará el presupuesto establecido, que es 74 mil 535 millones de pesos.

El general hizo referencia a eventos relacionados con la mano de obra de la construcción del AIFA, en donde laboran 31 mil 701 personas y se han registrado cinco decesos y 199 trabajadores tiene incapacidad por riesgo de trabajo.

El general Vallejo aclaró que "los decesos e incapacidades no guardan relación con el ritmo de trabajo de la obra".

En la solicitud de información 0000700195621, con fecha del 1 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó a EL UNIVERSAL que hasta el 1 de julio se reportaban seis fallecimientos, entre el 9 de septiembre de 2020 al 20 de abril de este año.

En la mañanera de este viernes, el presidente López Obrador presentó la portada del pasado miércoles de EL UNIVERSAL en la que se dieron a conocer las denuncias de los trabajadores por los cobros de comisiones ilegales a sus salarios y el Mandatario dijo que no trata de moches, sino de descuentos del IMSS y el ISR.

Sistema de comunicación multiaeroportuario

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general y comandante de Ingenieros del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aseguró que los Aeropuertos de la Ciudad de México, de Toluca y el nuevo estarán interconectados a una hora de distancia, a través de un Sistema Multiaeroportuario.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Vallejo Suárez explicó que el nuevo AIFA tendrá tres autopistas que lo conectarán con la capital del país y con los otros dos aeropuertos.

"Estamos hablando de un sistema multi aeropuerto, tres aeropuertos, de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca; los tres aeropuertos deben de estar comunicados en toda condición tráfico en una hora aproximadamente".

Señaló que el aeropuerto de Toluca, que pareciera muy lejano, se conecta por la nueva autopista Toluca – Aeropuerto a Naucalpan que ya entró en operación y por el Circuito Exterior Mexiquense.

El alto mando militar aseguró que también se podrá llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a través del Tren Suburbano, cuya ampliación estará lista en el primer trimestre de 2023.

"El Tren Suburbano parte de la estación Buenavista, en una infraestructura que ya está construida hasta Lechería, que está aquí, y de Lechería al aeropuerto son unos 23 kilómetros, la Sedena con su presupuesto y ampliando sus alcances, sin rebasar el techo presupuestal, ya está construyendo 8 kilómetros de vía".

"Exactamente desde el punto de conexión donde están nuestras instalaciones por todo este corredor, inclusive nos deprimimos 10 metros, y entramos en el gran estacionamiento, donde está la estación de ferrocarril a menos 10 metros, para que el pasajero baje con su maleta y en 100 metros esté en los mostradores de documentación".

Explicó que también se podrá llegar a la nueva terminal aérea por una ampliación que se hará a dos líneas del Mexibús, la línea 1 y 4, para brindar servicio a todos los trabajadores.