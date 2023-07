Segalmex justifica licitación de seguro que reveló El Universal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL). - Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) confirmó este domingo que busca la contratación de un seguro de vida para sus trabajadores, como lo reveló ayer EL UNIVERSAL.

En una ficha informativa, la dependencia federal, la cual se encuentra en medio del escándalo por un fraude de 9.5 mil millones de pesos, justificó esta licitación al señalar que no se tenía contratado ningún seguro de vida para sus servidores públicos, situación que, aseguró, fue observada por el Órgano Interno de Control (OIC).

Segalmex indicó que con la eventual contratación de este seguro de vida se estará armonizando a la dependencia con Liconsa y Diconsa, toda vez que estas dos empresas "sí cuentan con un seguro de vida para servidores públicos".

Segalmex afirmó que la licitación se hace apegada al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de mayo de 2023.

"No se está realizando una contratación diversa a lo que se establece en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal", afirma.

Segalmex detalló que como "asegurables" se consideró al personal de estructura adscrito a la dependencia federal, siendo estos 128 servidores públicos de diversos niveles jerárquicos, y no fueron considerados los empleados contratados bajo el esquema de honorarios.

Indicó que el área de Recursos Humanos refiere una defunción por enfermedad ocurrida en el 2020, la cual no fue cubierta porque "no se contaba con seguro de vida para el personal de Segalmex, en detrimento de los derechos del trabajador y su familia".

Señaló que el proceso de licitación se encuentra en etapa de junta de aclaraciones, misma que está programada para el 18 de julio. La apertura de propuestas se tiene programada para el 26 de julio, y se contempla emitir el fallo correspondiente el día 31 de julio.

Este sábado, EL UNIVERSAL reveló que Segalmex alista la contratación de un seguro de vida para todos sus funcionarios pese a que la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo prohíbe de manera expresa.

En la licitación LA-08-JBP-008JBP999-N-30-2023 publicada el pasado 5 de julio, se detalla que este seguro cubrirá la muerte de los servidores públicos de esta dependencia cualquiera que sea su causa, incluyendo el suicidio.

Se indica que el monto de la suma asegurada será 40 veces el salario bruto mensual y que el seguro será para todos los servidores públicos "incluyendo a los mandos medios y superiores que laboran en Segalmex".

El artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019 señala que queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones".

"Artículo 22. Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo".