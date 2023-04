Segalmex, la burla más grande a los mexicanos: Marko Cortés

A-AA+

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha combatido la corrupción en México y, por el contrario, ha propiciado que florezca y se ramifique con mayor fuerza, como ocurrió en la dependencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), "organismo creado bajo su mandato y el cual ha representado la burla más grande a los mexicanos".

A través de un comunicado, el líder albiazul pidió al Ejecutivo Federal que deje de proteger al exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado.

"A López Obrador nunca le ha interesado combatir la corrupción, todo ha sido una farsa, les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno, que creyó en sus falsas promesas", lanzó.

Segalmex, dijo, es la dependencia federal que en cuatro años ha presentado mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública; 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.

"Lo que significa que de 2019 a 2021 se han desviado o malversado cada día 18,804,656 pesos, cada hora 783,527 pesos y cada minuto 13,058 pesos", indicó.

Cortés Mendoza, recordó que el gobierno prometió alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso la importación de granos aumentó a 17 mil 700 millones de dólares en 2022, una cifra sin precedente histórico.

"Por el contrario, la corrupción sigue en auge. Solamente en Segalmex, una empresa creada por este gobierno, los desvíos y fraudes superan por mucho al escándalo de corrupción más notable del sexenio pasado, la Estafa Maestra", insistió.

El Presidente nacional del PAN exigió que no quede impune el desvío millonario y la red de corrupción en Segalmex, y demandó que metan a la cárcel a los implicados, comenzando por el exdirector de la dependencia, "que hoy goza de la protección presidencial y de impunidad en Segob".

"Una vez más queda en evidencia que el discurso anticorrupción del gobierno es puro cuento. Mientras más tiempo transcurre de este gobierno se siguen acumulando sus escándalos de corrupción y no hay un sólo sentenciado", concluyó Marko Cortés.