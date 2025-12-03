logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Fotogalería

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Segob reafirma compromiso de garantizar derechos de infancia

Segob se compromete con el Pacto Nacional para erradicar violencia contra infancia.

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 05:53 p.m.
A
Segob reafirma compromiso de garantizar derechos de infancia

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reafirmó el compromiso de garantizar el derecho de la niñez en México.

Este miércoles 3 de diciembre, la secretaria de Gobernación conmemoró los 10 años de la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

"Reafirmamos el compromiso de garantizar los derechos de la niñez, trabajar todos los días para erradicar cualquier forma de violencia y asegurar entornos seguros, donde este sector crezca con bienestar, protección y esperanza", dijo.

Recientemente, la secretaria de Gobernación reafirmó el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a toda forma de violencia contra infancias y adolescencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la Segob, Rodríguez encabezó la primera sesión ordinaria de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra este sector de la población.

En la sesión de esta Comisión del SIPINNA del pasado 14 de noviembre, instituciones integrantes se comprometieron con el "Pacto Nacional para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Segob reafirma compromiso de garantizar derechos de infancia
Segob reafirma compromiso de garantizar derechos de infancia

Segob reafirma compromiso de garantizar derechos de infancia

SLP

El Universal

Segob se compromete con el Pacto Nacional para erradicar violencia contra infancia.

Reapertura del cruce fronterizo de Rafah: esperanza para palestinos en Gaza
Reapertura del cruce fronterizo de Rafah: esperanza para palestinos en Gaza

Reapertura del cruce fronterizo de Rafah: esperanza para palestinos en Gaza

SLP

AP

El anuncio de la reapertura del cruce fronterizo de Rafah plantea desafíos en el conflicto Israel-Palestina, con requisitos de seguridad y condiciones para la entrada y salida de Gaza.

Claudia Sheinbaum viajará a Washington para sorteo de la Copa Mundial 2026
Claudia Sheinbaum viajará a Washington para sorteo de la Copa Mundial 2026

Claudia Sheinbaum viajará a Washington para sorteo de la Copa Mundial 2026

SLP

AP

Sheinbaum y Trump tendrán su primer encuentro cara a cara en el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Grupo armado asesina a hombres en Irapuato
Grupo armado asesina a hombres en Irapuato

Grupo armado asesina a hombres en Irapuato

SLP

El Universal

La violencia en Guanajuato se hace presente con múltiples homicidios en Irapuato