Segob rechaza razones para paro nacional de transportistas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que no existe ninguna razón para que productores del campo y transportistas realicen un paro nacional este lunes 6 de abril, que incluye el bloqueo carretero en por lo menos 20 estados.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, la Segob señaló que el Gobierno de México "siempre ha estado abierto al diálogo", además que estará "informando y atendiendo" mañana cualquier manifestación que se presente.

"La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros", dijo Gobernación al destacar diversas mesas de diálogo que han mantenido con ambos sectores.

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La dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, indicó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encabezado reuniones para atender y dar solución "en el corto plazo y de fondo" a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional de los mismos.

"A nadie se le ha negado el apoyo", recalcó la Secretaría de Gobernación.

Detalles confirmados

Transportistas y productores del campo informaron que mantienen el paro nacional para mañana lunes 6 de abril, ante falta de acuerdos con el gobierno federal.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) señalaron que habrá bloqueos carreteros en distintos puntos del país, desde temprana hora de mañana.

"¡Como transportistas nos vamos al paro!", dijeron al acusar un alto precio al combustible, injustos peajes, inseguridad en las rutas y falta de respuesta del gobierno.

Advirtieron que sin el transporte, el campo no mueve sus productos al igual que las industrias.

"Los transportistas somos quienes hacemos posible que los alimentos lleguen a la mesa de las familias y los productos a las tiendas.

"Sin transporte, mujeres y hombres no podrían llegar a sus escuelas y trabajos ", indicaron la ANTAC y el FNRCM.

Hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar sus viajes y a la comprensión por el paro nacional.

El pasado viernes, integrantes de la ANTAC y del FNRCM sostuvieron una mesa con autoridades federales por alrededor de 12 horas, por lo que dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el mega paro.