Segob suspende informes mensuales de violencia de género

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, por respeto a la normatividad electoral vigente, el Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias (GIEV) suspenderá su informe mensual sobre las acciones que se están llevando a cabo para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.

Este informe se presenta los días 25 de cada mes, sin embargo, ante el inicio del proceso electoral que concluirá con las votaciones del 6 de junio, las integrantes del GIEV acordaron no rendir su informe mensual para no violentar la Constitución ni interferir en los comicios.

"En reunión virtual del GIEV encabezado por la Secretaría de Gobernación, se estableció que de conformidad con el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ´debe suspenderse la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral".

Asimismo, desde el 5 de marzo de 2020 se estableció que el GIEV rinda un informe los días 25 de cada mes, donde se presentan las acciones, avances y resultados que cada institución realiza a favor de las niñas y mujeres para la defensa y garantía del goce pleno de sus derechos, señaló la dependencia en un comunicado de prensa.

El GIEV está conformado por las titulares de las secretarías de Gobernación; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Economía; de Cultura, y de Salud, así como los institutos nacionales de las Mujeres (Inmujeres); de Desarrollo Social (Indesol), y de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

También, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y los consejos nacionales para Prevenir la Discriminación (Conapred); de Población (Conapo), y de Ciencia y Tecnología (Conacyt).