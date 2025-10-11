Seis hombres asesinados en Tlapa Guerrero en menos de un día

CHILPANCINGO, Gro., octubre 11 (EL UNIVERSAL).- En menos de 24 horas, por lo menos seis hombres, entre ellos un adolescente, fueron asesinados en el municipio de Tlapa, en la región de la Montaña en Guerrero.

Alrededor de las 7 de la noche del viernes, hombres armados atacaron un taller mecánico en la colonia El Ahuaje.

En el ataque murieron dos hombres y un adolescente, mientras que otros dos menores de edad resultaron heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos N de 42 años de edad; Gerardo de 20 años y otro adolescente de 16 años de edad. Mientras que los heridos son niños de dos y seis años.

Este hecho fue reportado hasta la mañana de este sábado.

Mientras que la mañana de este sábado, fueron hallados sobre la carretera Tlapa-Marquelia, en el crucero al municipio de Atlamajalcingo del Monte, los cadáveres de tres hombres.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, los tres cadáveres tenían señas de tortura: uno estaba amparado, otro tenía golpes severos y otras heridas con arma blanca. Los tres tenían señas de impactos de balas.

En el lugar fueron hallados casquillos percutidos de arma calibre 9 milímetros.

En redes sociales, se difundió un video donde se ve a tres hombres con los rostros muy golpeados confesando que fueron ellos los responsables del ataque al taller mecánico en la colonia El Ahuaje, donde murieron dos hombres y un adolescente y dos niños quedaron heridos.

Acapulco, dos asesinatos

En Acapulco este sábado fueron asesinados dos hombres en dos ataques distintos.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en el estacionamiento de la tienda Soriana, en la colonia Renacimiento.

El reporte indica que hombres armados persiguieron a la víctima hasta que lo alcanzaron y le dispararon.

Dos horas después, en el poblado de Los Órganos de Juan R. Escudero, fue asesinado a balazos un hombre.

El reporte indica que la víctima estaba en la calle cuando hombres armados llegaron y le dispararon.

El hombre quedó herido y sus familiares lo metieron a su casa donde murió.