Semar descarta situación de riesgo en Colegio de Bachilleres de BCS

A-AA+

Un mensaje de advertencia sobre una supuesta agresión a balazos en un plantel del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, en San José del Cabo, causó pánico entre el alumnado y padres de familia, lo que orilló a la suspensión de clases este lunes.

Autoridades del plantel confirmaron que en uno de los baños de mujeres se localizó un mensaje de "supuestas amenazas" hacia la comunidad escolar y se determinó implementar un operativo de seguridad y la suspensión de clases, a fin de evitar algún riesgo.

"Con el fin de priorizar la seguridad y tranquilidad de nuestros alumnos y padres de familia, el 10 de octubre se suspenden clases en ambos turnos para dar seguimiento a los protocolos de seguridad necesarios. De antemano gracias por el respaldo y apoyo", expuso en un comunicado el plantel.

Hacia el mediodía, el plantel también comunicó el resultado del operativo de inspección de parte de autoridades de los tres niveles, incluyendo personal de la Secretaría de Marina, quienes no identificaron alguna situación de riesgo.

Asimismo, informó que se retomarían las labores en el transcurso de esta tarde, con personal de seguridad durante toda la jornada.

Con todo, padres y madres de familia en redes sociales han manifestado tener temor ante la situación y no enviar a sus hijos a la preparatoria al menos el turno vespertino de hoy, hasta en tanto no sean informados de medidas de seguridad posteriores.

La secretaria de Educación, Alicia Meza, confirmó que se desarrolló este operativo en la jornada de este lunes y se sostuvo una reunión con personal directivo del plantel para darle seguimiento y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Indicó que se instruyó reforzar la vigilancia al plantel y proceder con una investigación, aunque sostuvo que al parecer "todo se trató de una broma", sin embargo, en el contexto de conflictos escolares que se han presentado a nivel nacional, se realizará una investigación para identificar de dónde pudo provenir esta supuesta amenaza.

Aunque el plantel escolar no detalló el mensaje localizado en el baño, circularon imágenes donde se lee en un papel: "haré un tiroteo, si te veo lo siento. Atte. Una chica y un chico cómplice de lo que se hará".