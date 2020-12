Semar y Sedena localizan túnel para huachicoleo en Otumba

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) detectaron en la comunidad de Cuautlacingo, Estado de México, un túnel conectado al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco de Petróleos Mexicanos (Pemex), de donde se extraía gasolina de manera ilegal.

Según personal militar, esta es la primera vez que se encuentra infraestructura de ese tipo para el "huachicoleo" en el Valle de México.

"El día de ayer personal militar detectó esta toma clandestina, que es una derivación que da hacia un predio. Esta toma es resultado de un folio de los que detecta Pemex y al cual se le informa al personal militar, quien es el responsable de realizar ese tipo de patrullaje.

"A las 2 de la tarde del día de ayer (lunes) se localizó este punto, pero la sorpresa fue mayor cuando observamos que había un túnel más o menos de entre 50 centímetros de ancho por 1.50 de alto y 200 metros de largo que termina en un predio", informó el general César Augusto Bonilla Orozco, comandante de la 37 zona militar.

Hasta el momento, los militares y marinos no han ingresado al inmueble, que se encuentra cerca de las vías del poblado otumbense, ubicado en el nororiente del Valle de México, porque esperan la autorización de la Fiscalía General de la República (FGR) para saber si el túnel termina ahí o continúa.

Desde el lunes, los residentes notaron la presencia de los elementos de las dos corporaciones federales, luego de que sobrevolaron la zona helicópteros ese día y la mañana de este martes para localizar el punto preciso de la toma clandestina.

En el operativo participaron más de 500 miembros del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex.

El túnel fue construido bajo las vías del ferrocarril, por lo que a simple vista no podía ser detectado.

"Lo único que hemos observado son unos troncos de madera que apuntalan, tal vez para hacerlo un poquito más fuerte. No le vemos otras características más precisas, únicamente tierra y troncos de madera", explicó el general de la 37 zona militar.

Pemex detectó una baja de presión en ese ducto debido a la extracción del combustible, por lo que alertó a las Fuerzas Armadas para que realizaran un operativo en la región para localizar el punto donde se efectuaba el huachicoleo.

"Aquí se han reportado diferentes bajas de presión en diferentes días, pero el día de ayer se detectó una en especial, que fue la que generó el aviso al personal militar", dijo Bonilla Orozco.

Cuando arribaron los miembros del Ejército y Marina no encontraron a alguna persona en el área.

El poblado de Cuautzingo es considerado por las autoridades de los tres niveles de gobierno un punto rojo por el huachicoleo que se registra.

"Definitivamente Otumba es un municipio que es característico de las tomas clandestinas, así como en sus cercanías mucha gente vive de esto y sí, efectivamente esta es una zona muy constante de encontrar tomas clandestinas", comentó.

En lo que va del año, en esa zona militar se han asegurado más de mil 200 tomas clandestinas, las cuales se han sellado con el apoyo de Pemex. También se han confiscado más de 150 mil litros de combustible, entre gasolina, diesel y otros 127 mil litros de gas.

Cuatro inmuebles se han asegurado, así como diferentes vehículos que emplean las organizaciones delictivas para el traslado de los combustibles que roban de los ductos. Además, se ha detenido a 19 personas relacionadas con esas actividades ilícitas, así como armas y 24 kilómetros de mangueras.