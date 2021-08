Semarnat debe informar sobre importación de glifosato

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe hacer pública la información y la documentación relativa a la importación de glifosato en 2021, herbicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras resolver la impugnación de un particular quien pidió el acuerdo o documento mediante el cual la Semarnat y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se coordinaron para establecer mecanismos de distribución de la cuota recomendada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la importación de glifosato para el 2021, mismo que le fue negado.

De acuerdo al INAI, la Semarnat reservó la información argumentando que ésta formaría parte de un proceso deliberativo, así como de diferentes procesos judiciales en trámite, sin embargo, en sesión del pleno se confirmó que no fue así, por lo que se determinó que la información debe hacerse pública.

"El glifosato es un herbicida químico no selectivo, utilizado para combatir plagas y un sinnúmero de plantas consideradas malezas, el cual empezó a utilizarse a principios de los años 70 por la empresa Monsanto, con el nombre de Round Up (...) es el herbicida más utilizado en el mundo en la agricultura, silvicultura, jardinería, incluso en actividades domésticas (...) la Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a este herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos", confirmó el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford al presentar el caso ante el Pleno.

Explicó que, en México, diversas organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos han impulsado numerosas investigaciones para documentar los efectos nocivos de este plaguicida, lo que también se ha sistematizado en un repositorio de información científica sobre este pesticida creado por el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad.

"La Semarnat ha promovido la agroecología para la producción de alimentos sanos y sustentables, para fortalecer la producción local de los alimentos que permitan reestablecer la biodiversidad y en el año 2019, negó la importación de mil toneladas del mismo, bajo el principio precautorio de la prevención de riesgos", enfatizó el Comisionado Guerra.

El plazo para que la Semarnat haga pública la información es de 30 días hábiles.