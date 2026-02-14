Semarnat realiza muestreo en río Sonora tras derrame tóxico

Ciudad de México, 14 feb (EFE).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno mexicano informó este sábado que llevó a cabo un muestreo exploratorio para identificar posibles sitios contaminados con metales pesados en el río Sonora, esto como parte de las acciones para la saneación ambiental del afluente, tras el derrame de desechos tóxicos por parte de la minera Grupo México en 2014.

Acciones de la autoridad para la remediación ambiental

En un comunicado, la dependencia explicó que los pasado miércoles y jueves se llevaron a cabo recorridos a lo largo de la cuenca, con el acompañamiento de los comités de cuencas del río Sonora, que abarcaron las comunidades de Cananea, Bacoachi, Unámichi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi y Úres.

"Durante la jornada se tomaron muestras de suelo y sedimentos, y se realizaron mediciones con equipo de fluorescencia de rayos X", se apuntó en la nota.

Las acciones, se precisó, cubrirán 402 kilómetros y beneficiarán a unos 22.000 habitantes de ocho municipios aledaños.

Cronología del caso y plan integral anunciado

A finales de 2025, autoridades federales y del estado mexicano de Sonora (norte) anunciaron un plan integral para remediar los daños ambientales y a la salud causados por el derrame de desechos tóxicos ocurrido en agosto de 2014 en la mina Buenavista del Cobre, que contaminó el río Sonora y sus afluentes.

En su oportunidad, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, explicó que las acciones buscan garantizar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica para las comunidades afectadas, tras uno de los mayores desastres ambientales de la industria minera en México.

La funcionaria detalló que desde 2024 se realizaron reuniones con habitantes de las comunidades impactadas para recoger sus demandas, que derivaron en un plan estructurado en tres ejes: salud, acceso al agua potable y remediación ambiental.

El peor desastre ambiental de la historia minera de México, según el reporte de la Semarnat, ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado cayeron al río Sonora por "una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas", lo que afectó a 22.000 habitantes de ocho municipios.

El derrame sucedió en la mina de Buenavista del Cobre en Cananea, que dejó atestado de metales pesados los ríos Sonora y Bacanuchi que atraviesan los municipios de Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviacora y Arizpe.