Senado analiza eliminar plazo para que mujeres se vuelvan a casar

El Senado de la República analiza una iniciativa para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal, con el fin de eliminar disposiciones discriminatorias hacia las mujeres que prevalecen en ese ordenamiento legal.

Al presentar la propuesta, la senadora Mónica Montero Cuellar señaló que es necesario derogar dicho artículo, que establece que "la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación".

En la exposición de motivos, la legisladora de Morena argumenta que se observa una prohibición directa para la mujer al impedirle contraer matrimonio, limitación que no aplica para los hombres y se vuelve discriminatoria, "por lo que es evidente que el artículo transcrito impone una carga exclusiva para las mujeres en detrimento de sus derechos humanos".

Montero Cuéllar aclara que si bien los estados se guían por sus propios Códigos, es necesario que haya armonía entre estos y las disposiciones federales, por lo que la propuesta es derogar dicho artículo.

Recordó que una iniciativa similar fue presentada el 23 de noviembre de 2017, y por unanimidad el Senado aprobó un proyecto para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal y eliminar el plazo que prohíbe a la mujer contraer un nuevo matrimonio, después de un divorcio.

En esa ocasión, los impulsores de la propuesta expresaron que las mujeres aún padecen muchas formas de discriminación que han limitado el ejercicio de sus derechos y libertades, a causa principalmente de la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional.

Durante su estudio, la Comisión Dictaminadora argumentó que el artículo 158 del Código Civil Federal es contrario al principio de no discriminación previsto en el artículo 1o de la Constitución Política Federal y al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres contenido en el artículo 4° Constitucional, además de violentar el respeto a la dignidad humana, situación que dificulta la participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural del país.

En el dictamen, que en ese entonces obtuvo el respaldo de 74 votos, los legisladores destacaron que la Constitución establece la Igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, que debe imperar en todas las leyes del sistema jurídico.

El proyecto de decreto se envió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo, pero no fue dictaminado, desechándose posteriormente.

La senadora Mónica Montero Cuellar es suplente de Eva Galaz Caletti, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas del 4 al 30 de abril de 2022.