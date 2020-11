Senado aprueba Ley Olimpia para castigar violencia digital en contra de las mujeres

Tras casi un año de trabajo legislativo conjunto entre senadoras de todas las fuerzas políticas, activistas y luchadoras sociales, este jueves, el Senado de la República aprobó en lo general, con 87 votos a favor, la Ley Olimpia para que la violencia digital en contra de las mujeres sea punible en todo el país.

La aprobación se dio entre aplausos de los presentes en la Cámara Alta y quedaron pendientes adiciones que presentaron al proyecto de dictamen los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda.

"Mandamos un mensaje de que todas las fuerzas políticas, a pesar de sus diferencias, están a favor de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres", pidió la senadora Martha Lucía Micher, presidenta de la comisión de Equidad de Género y principal impulsora en el Legislativo, al argumentar a favor de la aprobación de la Ley Olimpia.

"Hoy honramos la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio y les decimos a las mujeres que quienes vivan hechos de violencia no están solas Larga vida a las mariposas".

Este miércoles, en comisiones y hoy en el Pleno del Senado, se aprobaron sanciones para el acoso, hostigamiento y difusión de contenidos sexuales a través de Internet o redes sociales y las agresiones en contra de las mujeres en medios de comunicación.

Contempla penas de 3 a 6 años de prisión para los agresores, obliga a las páginas de internet a bloquear los contenidos y avisar de manera inmediata a los usuarios cuando incurran en violaciones; incluye la digital como una nueva modalidad de la violencia, y agrega la que se desarrolla en los medios de comunicación.

Como parte de este dictamen, se establece que los jueces y ministerios públicos podrán ordenar de manera inmediata que empresas como Facebook o Twitter, o cualquier página de internet donde se distribuyan estos contenidos, interrumpan, bloqueen, destruyan o eliminen estos archivos; además, se deberá avisar de manera inmediata a los usuarios que las compartan que el contenido será inhabilitado por orden judicial.

El dictamen que se aprobó incluye a la digital como una modalidad de violencia que abarca todos los hechos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes que se producen en dicho ámbito. También se incorporó la violencia en los medios de comunicación y que no contemplaba la propuesta de la Cámara de Diputados, así como la tipificación de estos hechos de violencia en el Código Penal Federal, de manera que sean sancionables en todo el país.

A partir de esta reforma, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación para exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

También se le considera violencia digital a los hechos que ocasionen daño psicológico o emocional a las mujeres tanto en su vida privada como en su imagen; o los actos dolosos que las dañen en su intimidad, privacidad o dignidad y que se cometan a través de dichas tecnologías.

La violencia mediática se comete cuando cualquier medio de comunicación promueve estereotipos sexistas, hace apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produce o permite la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas.

"El único responsable es el violentador. Olimpia ha dado la lucha, se ha organizado con asociaciones civiles y colectivos para que el día de hoy 25 estados tengan su propia legislación para sancionar esta modalidad de violencia. Aunque la promulgación de leyes estatales es importante, la justicia no puede esperar en las entidades federativas restantes para que adecúen su normatividad. Una de las grandes virtudes de este dictamen es que busca que las víctimas de todos los estados puedan hacer justiciables estas violaciones a sus derechos", dijo Nancy de la Sierra Arámburo (PT).

"Votamos por la justicia, para que ninguna pase por las violencias que hoy se viven en el mundo digital. Nuestros agresores tienen nombre y apellido, cada golpe cuenta pero tenemos que parar. No más internet como el callejón oscuro y sin salida", dijo la senadora Indira Kempis Martínez (MC).

"Se podría llamar la Ley Olimpia, Alejandra, Ana que denunciaron esos hechos que son horribles. No hay sanción que pueda resarcir el daño que provocan en las mujeres. Esta ley tenía que llegar al Senado de la República porque otras mujeres la sufren", dijo Verónica Farjat (PVEM).