Senado aprueba que SICT construya infraestructura hospitalaria

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República aprobó y turnó al ejecutivo federal una reforma al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que pueda construir infraestructura hospitalaria.

Senado aprueba reforma para facultar a la SICT en infraestructura hospitalaria

La reforma impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otorga nuevas facultades a dicha dependencia, después de que en la administración de Andrés Manuel López Obrador le quitó atribuciones destinadas a construcción y mantenimiento de aeropuertos y ferrocarriles.

Durante la sesión ordinaria se aprobó con 96 votos a favor de todas las bancadas y 13 en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual argumentó que esta reforma provocará mayor centralización, opacidad y burocratismo con la finalidad de atender la crisis de infraestructura hospitalaria.

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Críticas del PRI sobre la reforma a la SICT

Rolando Zapata Bello, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso "que la concentración, la centralización de este cúmulo de diferentes actividades constructivas en una sola dependencia, que por cierto se especializa en comunicaciones y transportes, lejos de hacer más eficientes los procesos constructivos, los hará más lentos, los hará más opacos".

La reforma establece que la SICT tendrá como atribución participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud.

El decreto establece que su implementación no implicará recursos adicionales, ya que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la SICT. Asimismo, el Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias.