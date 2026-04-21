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Senado aprueba reforma para fortalecer Auditoría Superior

La reforma incluye la creación de un registro de recursos federales y establece plazos para pronunciamientos y dictámenes.

Por El Universal

Abril 21, 2026 06:14 p.m.
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Senado aprueba reforma para fortalecer Auditoría Superior

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República aprobó en fast track, sin discusión y por unanimidad una reforma para fortalecer y dar mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales incluyen la creación de un registro de datos alusivos a los recursos federales, para mejorar su trazabilidad y seguimiento.

Senado aprueba reforma para ampliar facultades de la ASF

La reforma aprobada con 111 votos y turnada al ejecutivo federal incluye atribuciones de ASF para que pueda investigar en cualquier momento posibles faltas administrativas graves, de oficio o derivadas de denuncia, con independencia del proceso ordinario de fiscalización y del ejercicio fiscal del que se trate.

Se reforman la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objeto de ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la incorporación de herramientas normativas, técnicas y operativas que permitan un mejor control del uso de los recursos públicos federales.

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Nuevas herramientas y plazos para la fiscalización

Se incorporan las notificaciones electrónicas para agilizar los procesos; así como se establece un límite de 120 días hábiles para que emita un pronunciamiento después del proceso de fiscalización y 90 días para enviar los dictámenes al área de investigación.

Se habilitarán diferentes instrumentos y vías para facilitar que la ciudadanía presente denuncias directamente.

Además, se incorporan herramientas tecnológicas y robustecen los mecanismos de investigación y responsabilidad administrativa; se imponen multas, no sólo cuando exista una falta total de atención a los requerimientos de información de la auditoría, sino cuando el incumplimiento sea parcial u omiso.

Entre las disposiciones se destaca la creación de un registro de información, el cual será coordinado por la ASF y su información abastecida por los entes públicos.

También se establecen sanciones ante el incumplimiento de la entrega de información, así como el fortalecimiento de las investigaciones de oficio o derivadas de denuncias que podrán llevar a cabo en cualquier momento.

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