Senado conmemora Día Internacional de la Mujer con discursos críticos
Legisladoras de diversos partidos expusieron cifras y testimonios sobre feminicidios y desapariciones.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El pleno delSenado realizó una sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, donde legisladoras de todos los partidos expusieron su visión sobre la situación que viven la inmensa mayoría de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país, en medio de escenarios de violencia y discriminación laboral y social.
Enfundadas en su mayoría en ropa de color morado, las senadoras oficialistas se autoelogiaron al apuntar avances y el tener la primera mujer Presidenta en México; mientras que las opositoras recordaron la grave situación que se vive en materia de feminicidio, desapariciones, abusos sexuales y discriminación contra las jóvenes mexicanas.
"Habrá quienes hablaron y quien hablen de la presidenta Claudia...Yo prefiero hablar de Rosario, la niña de 14 años que en Oaxaca la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días", expuso en tribuna la senadora del PAN, Laura Esquivel.
Agregó que ese es el México que viven nuestras niñas, el de la violencia, el del miedo, el de la marginación y la desigualdad, el del abandono y la indiferencia, el de las sesiones solemnes y moradas cada 8 de marzo.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y senadora por Morena, dijo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, es resultado de la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la construcción de un país más igualitario, no obstante, anteriormente existieron luchas, desprotección y violencia en un sistema que negaba a las mujeres su humanidad y dignidad.
Reconoció, ante la secretaria de la Mujeres, Citlalli Hernández, que la violencia, las brechas salariales y la discriminación estructural recuerdan que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea pendiente y resaltó las contribuciones de la Presidenta de México para fortalecer las condiciones de igualdad y visibilizar el papel de las mujeres en la construcción democrática del país.
Mely Romero, senadora del PRI, recordó que cada 8 de marzo las mujeres mexicanas marchan porque hay más de 133 mil personas desaparecidas y casi 30 mil de ellas son mujeres, que se marcha porque de entre todas y todos los desaparecidos, más de la mitad de los menores de edad son mujeres.
Liz Sánchez, senadora del PT, dijo que el Día Internacional de las Mujeres debe ser la fecha en que el país entero debería detenerse a mirar de frente una realidad que viven miles de mujeres: la violencia sistemática. "La violencia que se vive en el silencio de los hogares. La que se esconde en las brechas salariales. La que se normaliza en el acoso cotidiano. La que se expresa de forma brutal en los feminicidios".
Sin embargo, expuso que México vive un momento histórico con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum que es el resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino en la política, en la academia, en la ciencia, en los movimientos sociales y en los espacios públicos que durante siglos les fueron negados.
no te pierdas estas noticias
Plantea MC jornada obligatoria de 48hrs para legisladores
SLP
PULSO
La propuesta incluye descuentos en dieta y prerrogativas si los diputados no cumplen
Senado conmemora Día Internacional de la Mujer con discursos críticos
SLP
El Universal
Legisladoras de diversos partidos expusieron cifras y testimonios sobre feminicidios y desapariciones.
"El Güero Palma" tramita amparo por incomunicación y tortura
SLP
El Universal
La orden judicial busca garantizar que cesen los actos de incomunicación y tortura en su contra.