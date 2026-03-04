Senado conmemora Día Internacional de la Mujer con discursos críticos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

realizó una sesión solemne para conmemorar el

, donde legisladoras de todos los partidos expusieron su visión sobre la situación que viven la inmensa mayoría de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país, en medio de escenarios delaboral y social.Enfundadas en su mayoría en ropa de color morado, lasse autoelogiaron al apuntar avances y el tener laen México; mientras que las opositoras recordaron la grave situación que se vive en materia de feminicidio, desapariciones, abusos sexuales y discriminación contra las jóvenes mexicanas."Habrá quienes hablaron y quien hablen de la presidenta Claudia...Yo prefiero hablar de Rosario, laque enla vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días", expuso en tribuna la senadora del PAN,Agregó que ese es el México que viven nuestras niñas, el de la, el del, el de la marginación y la, el del abandono y la indiferencia, el de las sesiones solemnes y moradas cada 8 de marzo., presidenta dely senadora por Morena, dijo que ladel, cada 8 de marzo, es resultado de la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la construcción de un país más igualitario, no obstante, anteriormente existieron luchas, desprotección yen un sistema que negaba a las mujeres su humanidad y dignidad.Reconoció, ante la secretaria de la Mujeres,, que la, lasy la discriminación estructural recuerdan que lasustantiva sigue siendo una tarea pendiente y resaltó las contribuciones de la Presidenta de México para fortalecer las condiciones dey visibilizar el papel de las mujeres en la construcción democrática del país., senadora del PRI, recordó que cada 8 de marzo las mujeres mexicanas marchan porque hay más de 133 mil personas desaparecidas y casi 30 mil de ellas son mujeres, que se marcha porque de entre todas y todos los desaparecidos, más de la mitad de los menores de edad son mujeres., senadora del PT, dijo que el Día Internacional de las Mujeres debe ser la fecha en que el país entero debería detenerse a mirar de frente una realidad que viven miles de mujeres: lasistemática. "Laque se vive en el silencio de los hogares. La que se esconde en las. La que se normaliza en el acoso cotidiano. La que se expresa de forma brutal en los".Sin embargo, expuso que México vive uncon la llegada de la presidentaque es el resultado de décadas deque abrieron camino en la política, en la academia, en la ciencia, en los movimientos sociales y en los espacios públicos que durante siglos les fueron negados.