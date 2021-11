Senado consulta petición para impugnar "decretazo" de AMLO

Tras un amplio debate en el pleno del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, anunció que enviará a consulta jurídica la solicitud de 52 senadores de oposición de iniciar una controversia constitucional contra el acuerdo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se consideran de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno.

Al hablar en tribuna, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, justificó el blindaje a dichos proyectos para que se puedan concluir a tiempo, además de que señaló estas obras sí son de interés nacional porque están destinadas al desarrollo económico de la zonas más rezagadas del país.

"Nosotros sí creemos que hay un interés público para desarrollar estos proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la zona en donde se están realizando. Se requiere respaldar estas regiones.

"Es la infraestructura para el desarrollo y por eso el acuerdo señala cómo se impulsa el desarrollo sostenible, cómo se protege el medio ambiente, pero también incluye cómo se deben de agilizar los trámites en su permisión para que no sea por cuestiones burocráticas que se detengan las obras", enfatizó el senador Monreal Ávila.

Sin embargo, aclaró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera que el acuerdo presidencial no es constitucional, se tendrá que asumir así.

El debate surgió por una propuesta presentada por 52 senadores de oposición para que la presidenta de la Mesa Directiva, a nombre del Senado, presente una controversia constitucional, por considerar que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre no se apega a los lineamientos de la Constitución.

Al final del debate, en el que participaron casi todas las bancadas, la ministra Sánchez Cordero manifestó que tiene algunas dudas, por lo que pidió a la Dirección Jurídica del Senado que realice un estudio para poder dar una respuesta a dicha solicitud.

Durante su participación en tribuna, el senador Ricardo Monreal aceptó todas las preguntas de los legisladores de oposición sobre la vía jurídica para su impugnación al acuerdo presidencial, e incluso ofreció su asesoría y les sugirió que en lugar de una controversia, presenten un recurso de inconstitucionalidad, pues reúnen el 33% requerido para acudir ante la SCJN.

"Hay derecho de las minorías, por supuesto que hay derecho de las minorías. Y por eso la acción de inconstitucionalidad faculta a las minorías a interponer el recurso de inconstitucionalidad con el 33% que se reúna. Tienen esa vía, aunque ya intentaron la vía de la controversia constitucional. Pero en la vía de la controversia constitucional no pueden estar por encima de la decisión de la mayoría", advirtió.

Los senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural que participaron en el debate reconocieron que no están en contra de las obras de infraestructura, sino del acuerdo, que consideran peligroso, "porque da absoluta libertad al Ejecutivo y se hace a un lado toda la legislación".

El debate se volvió ríspido por momentos, como cuando el senador Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, le preguntó a Monreal si recordaba que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, gobernó con una serie de bandos.

"¿Recuerda que esos bandos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por violentar el acceso a la información?", cuestionó enfático.

El líder de los senadores de Morena respondió: "Con toda sinceridad, senador Germán, me extraña mucho, mucho me extraña su posición. Un poquito de congruencia del origen de donde proviene. (...) Tengo conocimiento de algunas declaraciones de inconstitucionalidad en algunos de los bandos, y me parece correcto que la Corte lo haya hecho.

"No me regodeo ni me alegra una decisión así, porque creo que el presidente, siendo jefe de Gobierno, fue el mejor jefe de Gobierno que ha tenido esta ciudad. Y usted, como senador, primero del grupo de Morena y ahora plural, debe recordar que el Presidente de la República siempre ha actuado con congruencia y amor a la patria", aseguró.