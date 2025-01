"Senado cumplirá mandato de insacular candidaturas del Poder Judicial"

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que a pesar de la advertencia de la oposición de que impugnará el proceso, la cámara alta cumplirá en tiempo y forma con la insaculación para la selección de los aspirantes a personas juzgadores que dejó inconclusa el Comité de Evaluación del Poder Judicial.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que el Senado llevará a cabo este proceso el próximo viernes, como se lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Yo lo que puedo decirles es que el Senado de la República, como lo mandató el Tribunal Electoral, a través de la Mesa Directiva va a a realizar en tiempo y forma, lo propuso o lo mandató el Tribunal para el próximo viernes, dio un plazo límite, y nosotros vamos a hacer el proceso de insaculación", declaró.

Sobre la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Adán Augusto López dijo que "en realidad ya no era una renuncia, no se le olvide que además siguen el guion que les imponen algunos ministros o la presidenta de la Corte".

El coordinador de los senadores de Morena descartó que por esta renuncia se ahonde la crisis que hay entre los poderes Legislativo y Judicial.

"No es un asunto de crisis, el Legislativo está cumpliendo con lo constitucionalmente mandatado y lo vamos a hacer", insistió.