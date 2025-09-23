Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca
Secretarios de Estado se presentarán ante el pleno y comisiones del Senado para abordar la Glosa del Primer Informe de Sheinbaum. Detalles aquí.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, acordó las fechas para la comparecencia de secretarios de Estado ante el pleno y en comisiones, con motivo de la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrirá las comparecencias ante el pleno el próximo 30 de septiembre.
Al día siguiente, tocará el turno al titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
La siguiente semana, comparecerá el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el 8 de octubre, y una semana después, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El 22 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentará entre las y los senadores, mientras que Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, acudirá el 29 de octubre.
La fecha de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aún está pendiente de definir, mientras que los titulares de la Marina y la Defensa Nacional no fueron incluidos en esta pasarela.
La Jucopo acordó que ante comisiones comparecerán las secretarías de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el 30 de septiembre, y de Energía, Luz Elena González, el 7 de noviembre.
no te pierdas estas noticias
Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca
El Universal
Secretarios de Estado se presentarán ante el pleno y comisiones del Senado para abordar la Glosa del Primer Informe de Sheinbaum. Detalles aquí.
Protesta de normalistas de Ayotzinapa con lanzamiento de petardos
El Universal
La investigación del caso Ayotzinapa señala al 27 Batallón de Infantería como presunto implicado en la desaparición de los estudiantes hace once años.
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, figuras clave en la Corriente Democrática del PRI
El Universal
La XIII Asamblea Nacional del PRI expulsa a Cárdenas y Muñoz Ledo, ¿caballos de Troya o defensores de la democracia?