Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, acordó las fechas para la comparecencia de secretarios de Estado ante el pleno y en comisiones, con motivo de la Glosa del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abrirá las comparecencias ante el pleno el próximo 30 de septiembre.

Al día siguiente, tocará el turno al titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

La siguiente semana, comparecerá el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el 8 de octubre, y una semana después, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 22 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentará entre las y los senadores, mientras que Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, acudirá el 29 de octubre.

La fecha de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aún está pendiente de definir, mientras que los titulares de la Marina y la Defensa Nacional no fueron incluidos en esta pasarela.

La Jucopo acordó que ante comisiones comparecerán las secretarías de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el 30 de septiembre, y de Energía, Luz Elena González, el 7 de noviembre.