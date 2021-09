Senado exhorta a frenar subasta de piezas prehispánicas en Alemania

El Senado de la República se pronunció contra la subasta de 74 piezas de diversas culturas prehispánicas de México, programada para realizarse este 21 de septiembre, en la Galería Gerhard Hirsch Nachfolger, en Múnich, Alemania.

En un exhorto propuesto por el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se pidió solicitar se atienda con prontitud la denuncia presentada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que en ejercicio de sus atribuciones y con respeto a su autonomía constitucional, resuelva con prontitud la denuncia presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)", expuso el acuerdo.

Se argumentó que el 10 de septiembre la Secretaría de Cultura envió una carta a la Sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger para detener la subasta de estas piezas provenientes de las culturas Olmeca, Maya, Teotihuacana, Chontal, Tlatilco y Azteca.

Un día antes, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, advirtió que con este tipo de remates se afecta el valor cultural de las piezas arqueológicas y se contribuye a robustecer el mercado del contrabando de patrimonio histórico sustraído de manera ilegal.

"Apenas hace unos días que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este hecho, se ha dado intervención también a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la asistencia diplomática y me parece que el Senado de la República no puede estar ajeno a este tipo de eventos", dijo Mancera.

Durante este año se han interpuesto varias denuncias contra subastas de piezas mexicanas.

El pasado mes de febrero, a pesar de los intentos de las autoridades de detener una subasta de 30 piezas de arte prehispánico, ésta se llevó a cabo en París, Francia.

En mayo, en Nueva York, se ofertó un conjunto de piezas denominado "Art of Africa, Oceania, and the Americas" compuesto 121 lotes, de los cuales cinco eran de la cultura Maya y cinco de la Olmeca.