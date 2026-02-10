Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa
Cinco trabajadores de Vizsla Silver Corp fueron encontrados muertos tras desaparición en enero.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por el asesinato de cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp, que fueron identificados en la comunidad de El Verde, en el municipio Concordia, Sinaloa, luego de que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero.
Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa
Lo anterior a solicitud de la senadora Lilly Téllez, y de que se diera a conocer la desaparición de diez trabajadores mineros.
La minera canadiense Vizsla Silver Corp, -que extrae plata y oro de las montañas del sur de Sinaloa, en el municipio de Concordia, en México- informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Identificación y contexto del asesinato de mineros en Concordia
Familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de cinco trabajadores de la mina encontrados en una fosa clandestina.
Los empleados, diez en total, desaparecieron el pasado 23 de enero, cuando se encontraban en un sitio de explotación minera.
no te pierdas estas noticias
Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa
El Universal
Cinco trabajadores de Vizsla Silver Corp fueron encontrados muertos tras desaparición en enero.
Secretaría de Salud aplica más de 14 millones de vacunas contra sarampión
El Universal
La Secretaría de Salud coordina esfuerzos con diversas instituciones para fortalecer la vacunación contra el sarampión.
CRT modifica mensajes de alerta sísmica en celulares
El Universal
La consulta pública para modificar el Protocolo de Alerta Común estará abierta hasta el 16 de febrero.