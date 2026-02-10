logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa

Cinco trabajadores de Vizsla Silver Corp fueron encontrados muertos tras desaparición en enero.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 05:18 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por el asesinato de cinco trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp, que fueron identificados en la comunidad de El Verde, en el municipio Concordia, Sinaloa, luego de que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero.

Lo anterior a solicitud de la senadora Lilly Téllez, y de que se diera a conocer la desaparición de diez trabajadores mineros.

La minera canadiense Vizsla Silver Corp, -que extrae plata y oro de las montañas del sur de Sinaloa, en el municipio de Concordia, en México- informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos.

Identificación y contexto del asesinato de mineros en Concordia

Familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de cinco trabajadores de la mina encontrados en una fosa clandestina.

Los empleados, diez en total, desaparecieron el pasado 23 de enero, cuando se encontraban en un sitio de explotación minera.

