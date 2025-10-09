logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera

Nueva normativa busca combatir corrupción, evasión fiscal y modernizar procesos aduaneros en México.

Por El Universal

Octubre 09, 2025 03:32 p.m.
A
Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que este jueves recibió la minuta de reformas en materia aduanera, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que establece requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

A través de sus redes sociales, la senadora por Morena informó de la recepción de la minuta que establece una reconfiguración profunda del marco legal aduanero al modificar 65 artículos, adicionar 44 nuevos y derogar nueve.

Los objetivos principales son combatir la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de fortalecer la recaudación federal y modernizar los procesos de importación y exportación.

Entre los cambios más relevantes destaca la ampliación de la vigencia de las patentes aduanales, que pasarán de 10 a 20 años. También se crea el Consejo Aduanero como nuevo órgano, y se establecen nuevas reglas de certificación y responsabilidad para los agentes y agencias aduanales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Senadores del PRI y PAN han anticipado su voto en contra. El coordinador panista, Ricardo Anaya, ha señalado que esta reforma no combate el huachicol fiscal y no erradicará la corrupción que impera en el sistema aduanero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera
Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera

SLP

El Universal

Nueva normativa busca combatir corrupción, evasión fiscal y modernizar procesos aduaneros en México.

Extranjero y taxista se enfrentan en Playa del Carmen
Extranjero y taxista se enfrentan en Playa del Carmen

Extranjero y taxista se enfrentan en Playa del Carmen

SLP

El Universal

Un turista extranjero muestra firmeza al intervenir en confrontación entre taxistas y conductor de aplicación en Playa del Carmen.

Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo
Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

Niño de un año muere en cárcel de Hidalgo

SLP

El Universal

Las autoridades se encuentran investigando el fallecimiento de un bebé en el penal de Tulancingo para esclarecer lo sucedido.

FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte
FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte

FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte

SLP

El Universal

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó el traslado de Duarte Jáquez a la Ciudad de México